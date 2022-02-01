Rusya-Ukrayna krizi | Sınır hattında tansiyon düşecek mi? Diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanırken gözler Türkiye'ye de çevrilmiş durumda. Türkiye çözüm için arabulucu rolünü üstleniyor. Gerilimin başrolündeki her iki ülke de arabuluculuk için Türkiye'ye güveniyor. ABD ve NATO ile Rusya arasında gerilimin sürdüğü ortamda Başkan Erdoğan, 3 Şubat'ta Kiev'de olacak. Peki Ukrayna-Rusya gerginliğinde barış diplomasisi etkili olacak mı? Tehlikeli gerilimin çözümü diplomasiyle mi, savaşla mı olacak? Gelişmeleri canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sözleri:
"Ankara'dan bakıldığı zaman diplomasinin bir sonuç vermesi ve olumlu bir netice ortaya çıkarmasıdır. Türkiye'nin oldukça zorlu bir coğrafyası var. Kafkasya'da çok yakın bir zamanda bir savaş vardı. Güney Irak ve Suriye'nin durumları biliniyor.
Ankara açısından duruma bakıldığında kuzeyde iki yakın komşusu arasında bir gerginlik ya da sıcak bir çatışma istenmiyor. Dolayısıyla Türkiye diplomasiye şans verilmesi ve bir şekilde sonuç alınmasını arzu ediyor. Başkan Erdoğan Kiev gidecek ardından Putin ardından Türkiye'ye gelecek.
Bu iki görüşmenin ardından Türkiye'nin yapabileceklerinin şekilleneceğini ifade edebiliriz. İki liderle yapılan görüşmenin ardından atılacak adımlar zaman içerisinde ortaya çıkacak. Ben Ukrayna-Rusya krizinde uygulanabilecek bir model olarak Türk-Rus modelini düşünüyorum.
Türkiye ve Rusya ilişkileri hiçbir zaman toz pembe olmadı. Liderler ve bakanlar sürekli olarak görüşüyorlar ama Suriye'de, Kafkasya'da hatta Libya gibi uzak bir coğrafyada bile iki ülke çıkarlarının taban tabana zıt olduğu anlar sıklıkla yaşandı. Ama tüm bunlara rağmen iki ülke ipleri hiç koparmadılar ve aksine sürekli olarak temasta oldular. İşte Türkiye, Rusya ve Ukrayna taraflarına bunu sunabilir.
İşte tüm bunların sonunda ne olacağını göreceğiz. Ancak benim tahminim Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir askeri operasyonu pek mümkün gözükmüyor.
Rusya'nın da bunu istediğini düşünmüyorum. Rusya arka bahçesi olarak gördüğü Ukrayna'nın Batı ile entegrasyonuna karşı çıkıyor.
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali
"Ukrayna sorunu büyük bir sorun. Uzun bir süredir nasıl olacağı konuşuluyor. Çünkü tam olarak Avrupa'nın göbeği olan bir nokta. Avrupa ve Rusya arasındaki o tampon bölgeden bahsediyoruz. Olası bir çatışma bütün bölgeyi başta Almanya olmak üzere etkileyecek.
Ama bugünlerde herkes birbirine parmak sallıyor. İngilizler, Rusya'ya, Ukrayna Rusya'ya 'aman bize saldırmayın' diyor. Ortada inanılmaz tek taraflı bir diplomasi var."
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