Rusya-Ukrayna krizi | Sınır hattında tansiyon düşecek mi? Diplomasi gerilimi düşürecek mi?

İşte tüm bunların sonunda ne olacağını göreceğiz. Ancak benim tahminim Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir askeri operasyonu pek mümkün gözükmüyor.

Rusya'nın da bunu istediğini düşünmüyorum. Rusya arka bahçesi olarak gördüğü Ukrayna'nın Batı ile entegrasyonuna karşı çıkıyor.