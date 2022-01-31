Beyaz Saray’dan savaş açıklaması: Rusya, Ukrayna’yı her an işgal edebilir

BEYAZ SARAY, RUS ELİTLERE YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile yakından çalıştıklarını aktaran Psaki, caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını belirtti.

Biden yönetiminin Kremlin'e yakın elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını da doğrulayan Psaki, bu konuda ortak ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını kaydetti.