Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber’e konuştu: Alınan karar cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin kararıdır

"ANAYASAL HAKKINI KULLANMASINI ENGELLEME ÇABASI"

Bunun anlamı şudur. Her vatandaş gibi sayın cumhurbaşkanımız da kendisine yönelen suçlarla ilgili olarak açılan bir kamu davasında haklarını bizzat veya vekili aracılığı ile kullanabilir. Bu onun anayasal hakkı. Burada sayın cumhurbaşkanımız vekili aracılığı ile kullandığı anayasal hakkını kullanmasını engellemeye yönelik bir çaba söz konusu.

"HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIKÇA SALDIRIDIR"

Cumhurbaşkanımızı temsilen davalarda cumhurbaşkanımızın hakkını hukukunu koruyanları sildirmek isteniyor. Böyle bir soruşturmanın açılması, böyle bir kavuşturmanın açılması avukatlık mesleğine, hak arama özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Anayasadan kaynaklanan hakların kullanılmasını engellemeye yönelik hukuka aykırı bir davranıştır. Bu karar sadece sayın cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin, vekiline soruşturma açmak suretiyle ortaya konulmasından başka bir anlam taşımamaktadır.

"ONUR NİŞANESİ OLARAK TAŞIRIZ"

Biz sayın cumhurbaşkanımızın haklarını hukuk çerçevesinde koruyoruz. Onun haklarını korumak bizim için bir onurdur ve bunu hukuk çerçevesinde yaptığımızdan dolayı hakkımızda bir soruşturma açılacaksa bunu da onur nişanesi olarak taşırız. Korkmamız sinmemiz söz konusu değildir."