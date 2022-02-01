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İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna krizini görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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İtalya Başbakanı Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna krizini görüştü

İtalya Başbakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donbass'taki Ukrayna krizi hakkında görüşme yapıldığını açıkladı. İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Rus lider Putin'in aynı zamanda iki ülke arasındaki güven ikliminin değerlendirildiği belirtildi.

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