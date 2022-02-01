Başkan Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti yeni fırsatlar yaratacak! Hedef 10 milyar dolar!

TİCARET HACMİNDE İDDİALI ARTIŞ

Çetin, her sektörde Ukrayna ile çalışma ve işlerin olduğunu vurgulayarak, Ukrayna ile ticarette karşılıklı girilmeyen alan ve konu kalmadığını ifade etti.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticaretten de bahseden Çetin, "Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, Ukrayna'ya ihracatımız, 2020'de 2,1 milyar dolarken, 2021'de 2,9 milyar dolar oldu, yüzde 43 artış sağlandı. İthalatımız ise 2020'de 2,59 milyar dolarken, 2021'de 4,52 milyar dolar oldu ve yüzde 87'lik bir artış oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de 4,68 milyar dolardı, 2021'de bu rakam 7,42 milyar dolar oldu. Bu da yüzde 67'lik bir artışa tekabül ediyor ve oldukça büyük, iddialı bir rakam. İki ülke arasında STA imzalanırsa ticaret hacmimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde 10 milyar dolar olur ve bu da ciddi bir rakamdır. Dünya ticaretinde ülkemizin ticaretindeki ülkeleri sınıflandırdığımız zaman önemli bir sıraya gelmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayisi alanında atak yaptığını ve birçok ülkeye bu alanda ihracat gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu alanda da mutlaka görüşmelerin olacağını dile getirdi.