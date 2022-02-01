Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti yeni fırsatlar yaratacak! Hedef 10 milyar dolar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, ticaret hacminin yükseltilmesi ve Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması açısından da fırsat olarak görülüyor. DEİK/Türkiye Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasını bekliyoruz. Sıfır gümrük gibi konular gündeme gelecektir" dedi. Çetin ayrıca, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de 4,68 milyar dolardı, 2021'de bu rakam 7,42 milyar dolar oldu. İki ülke arasında STA imzalanırsa ticaret hacmimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde 10 milyar dolar olur" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti ülkede yaşayan Ahıska Türkleri tarafından heyecanla bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta gerçekleştirmesi planlanan Ukrayna ziyaretinde, yeni iş birlikleri için görüşmelerin yapılması planlanıyor.
Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek olan ziyarette, devlet başkanlarının katılımıyla 10. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Kiev'de yapılması hedefleniyor. İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'de 7,42 milyar dolara çıkarken Ukrayna'ya çelik, gemi yat ve hizmetleri, iklimlendirme sektörü, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tütün, yaş meyve ve sebze ürünleri ile savunma sanayisi alanında ihracat yapılıyor.
Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin de ziyarette değerlendirilmesi bekleniyor.
"UKRAYNA İLE STA İMZALANMASINI BEKLİYORUZ"
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, ziyarette, 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nın yapılacağını belirterek, bu toplantının Türkiye ve Ukrayna arasında dönemsel olarak yapıldığını anlattı.
Toplantıda iki ülke arasında STA imzalanmasını beklediklerinin altını çizen Çetin, "STA uzun yıllardır gündemde olan bir konu. Engelleyici tarife ve tedbirlerin yavaşlatılması veya ortadan kaldırılması gibi konular da görüşülür. STA imzalanırsa bunların çoğu ortadan kalkmış olacak. STA ile bazı kategorilerde ve sektörlerde 10 yıla yayılan anlaşmalar yapılabilir. Sıfır gümrük gibi konular gündeme gelecektir." diye konuştu.
TİCARET HACMİNDE İDDİALI ARTIŞ
Çetin, her sektörde Ukrayna ile çalışma ve işlerin olduğunu vurgulayarak, Ukrayna ile ticarette karşılıklı girilmeyen alan ve konu kalmadığını ifade etti.
Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticaretten de bahseden Çetin, "Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, Ukrayna'ya ihracatımız, 2020'de 2,1 milyar dolarken, 2021'de 2,9 milyar dolar oldu, yüzde 43 artış sağlandı. İthalatımız ise 2020'de 2,59 milyar dolarken, 2021'de 4,52 milyar dolar oldu ve yüzde 87'lik bir artış oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de 4,68 milyar dolardı, 2021'de bu rakam 7,42 milyar dolar oldu. Bu da yüzde 67'lik bir artışa tekabül ediyor ve oldukça büyük, iddialı bir rakam. İki ülke arasında STA imzalanırsa ticaret hacmimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde 10 milyar dolar olur ve bu da ciddi bir rakamdır. Dünya ticaretinde ülkemizin ticaretindeki ülkeleri sınıflandırdığımız zaman önemli bir sıraya gelmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.
Çetin, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayisi alanında atak yaptığını ve birçok ülkeye bu alanda ihracat gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu alanda da mutlaka görüşmelerin olacağını dile getirdi.
"SİYASİ KRİZ, RUSYA, UKRAYNA VE TÜRKİYE ÜÇGENİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan siyasi krize de değinen Çetin, şunları kaydetti:
"Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi gerginliğin olmasını hiç kimse istemiyor. Bu gerginlik ister istemez ticaretimizi etkileyecektir. Şu anda ticaretimiz devam ediyor. Ukrayna'nın içinde şimdilik sorun yok. Şu ana kadar bizim, iş görüşmeleri, ilişkileri ve yatırımlar olarak etkilendiğimiz herhangi bir konu yok. Olacağını da zannetmiyorum. Çünkü bu konu Rusya, Ukrayna ve Türkiye üçgeninde çözülebilir. Karadeniz'de barışın, huzurun sağlanması Montrö kriterlerine göre uygulanmaktadır. Buna uyularak uygun bir şekilde sonuca ulaştırılacaktır. Bu konuda iki tarafla en iyi anlaşabilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır."
Çetin, iş dünyasının Ukrayna ve Rusya arasındaki sorunun çözülmesini beklediğini vurguladı.
Karadeniz'de çıkacak bir huzursuzluğun kimseye faydası olmayacağını belirten Çetin, "İki ülkenin, bölgedeki halklarının güvenli olmasını bekliyoruz. Bu güvenin ve problemsiz yaşantının getireceği iş hayatına yansımaları olur. Bu da artarak iki ülkeyle ticaretimizi, yatırımlarımızı pozitif anlamda geliştirecektir. Rusya ile 25 milyar dolarlık iş hacmimiz var. Bununda artarak devam etmesini bekliyoruz. Burada önemli olan Karadeniz'de barışın sağlanmasıdır." şeklinde konuştu.
AHISKALI TÜRKLER ERDOĞAN'I BEKLİYOR
Dünya Ahıska Türkleri (DATÜB) Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov, "Türkiye bizim en zor günlerimizde hep yanımızda oldu'' diyerek ziyaretin öneminin altını çizdi.
Marat Rasulov açıklamalarda bulunarak, "Zor günlerde Ahıskalı Türkler olarak Türkiye'nin desteğini hep gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman yanımızda oldu. Bizler uzun yıllar Ukrayna halkıyla toprak bütünlüğü içinde kardeşçe yaşadık. 2014 yılında Donbas'ta yaşanan çatışmalarda zor durumda kalan hemşehrilerimize Türkiye kucak açtı. Bu açıdan bu ziyaret bizim için ayrı bir öneme sahip'' dedi.
DATÜB Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov açıklamasında ayrıca, "Ukrayna'da şu an 7 bin civarında Ahıska Türkü yaşıyor. Bizim güvencimiz ana vatan Türkiye'dir. Zor günlerimizde bize sahip çıkıyor. Şu an gerginlik olan bölgelerde Ahıska Türkleri'de yaşıyor. Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkleri olarak heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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