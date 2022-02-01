01 Şubat 2022, Salı
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Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Rusya’nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını iki katına çıkardı. Rusya, Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderdiği Polonya güzergahından sevkiyatları ise 19 Ocak'ta durdurmuştu.

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