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2. el otomobil piyasası ne durumda? Araba fiyatları düşecek mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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2. el otomobil piyasası ne durumda? Araba fiyatları düşecek mi?

Sıfır araç piyasasında sıkıntılar sürerken ikinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor mu? Fiyatlar ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Mehmet Karaca değerlendirdi.

Uzman isim Mehmet Karaca'nın öne çıkan sözleri:

"Şu anda piyasada bir durgunluk var. Dövizdeki dalgalanmaların durulmasına rağmen fiyatlar düşmesine rağmen piyasa durgun seyrediyor. Sıfır araçlar da yok ve piyasa durgun seyrediyor.

Biz de şubat sonu mart başı gibi piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Fiyatlarda oluşan köpük gitti. Şu anda fiyatlar olması gereken seviyeye doğru oturmaya başlıyor.

Dövizdeki dalgalanmanın bitmesinin ardından yaklaşık yüzde 15-20 arasında bir düşüş gerçekleşti. 2022 model arabalar geldiği zaman biz de piyasa olarak önümüzü görebileceğiz.

Eğer banka faizlerindeki düşüş devam ederse buradaki fiyatlar da ona göre dengelenecektir. Önümüzde bayramlar ve yaz dönemi var bu süreçte fiyatlar tekrar yükselmeye başlayacaktır. Şu dönem için araba alım zamanı diyebiliriz."

Araba fiyatları düşecek mi? ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
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