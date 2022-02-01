2. el otomobil piyasası ne durumda? Araba fiyatları düşecek mi?

Eğer banka faizlerindeki düşüş devam ederse buradaki fiyatlar da ona göre dengelenecektir. Önümüzde bayramlar ve yaz dönemi var bu süreçte fiyatlar tekrar yükselmeye başlayacaktır. Şu dönem için araba alım zamanı diyebiliriz."

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