Adana’da evler insanların başına yıkılıyor! 8 senedir kentsel dönüşüm sözünü bekliyorlar
ÖZEL HABER A Haber
Adana'da Belediye Evleri Mahallesindeki birçok bina her an yıkılabilir. CHP yönetimindeki belediye 8 yıl önce binaların sakinlerine kentsel dönüşüm sözü vermişti. Her gün binaların bir noktası çöküyor. Ancak o evlerde insanlar çaresizlikten yaşamak zorunda. Onlarca insanın ölüm tehlikesi ortadayken Çukurova Belediyesi sessiz kalmayı tercih ediyor.
Binaların çökmesi en ufak bir depreme bakıyor. Ancak içinde yaşayan insanlar var.
Mahalledeki binalar için CHP'li belediye 8 yıl önce kentsel dönüşüm sözü vermiş hatta imza bile toplamıştı.
Belediye Evleri'nde yüzlerce konut yıkılmayı beklerken Çukurova Belediye Başkanı yıllardır kentsel dönüşüm projesi sözünü tutmadı.
Yıkılmaya yüz tutmuş evlerden bir görüntü
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