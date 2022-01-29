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İngiliz Büyükelçi ile ne konuştular? Liyakat ve tecrübe neden tasfiye edildi?

A Haber
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Giriş: 29.01.2022 12:55
İstanbul’da geçtiğimiz pazartesi günü kar felaketi yaşadı. Vatandaşlar saatlerce yolda kalırken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile balığa gittiği ve 3 saat beraber olduğu ortaya çıktı. Önce 1 saatlik mola olarak verilen balık keyfi dün 2 saate çıktı. Fotoğraflar eski diye savununlar ölüm sessizliğine girerken CHP yönetimi balık sefasına sahip çıktı MOBESE görüntüleri üzerinden siyasi hamleye kalkıştı. Peki Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile ne konuştu? İBB’deki tecrübeli kadrolar neden tasfiye edildi? İstanbullu karda felaketi yaşarken balık keyfi ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mahmut Övür ile Merve Şebnem Oruç ile akademisyen Zakir Avşar değerlendirdi.
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