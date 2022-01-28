İran'da sorun yaşanan doğalgaz santralini A Haber'e görüntüledi
İran'dan Türkiye'ye yönelik doğalgaz tedariğinin teknik nedenlerden dolayı kesildiği bildirilmişti. A Haber, özel görüntülerle İran'daki doğalgaz santralinde yaşanan sıkıntıyı ekrana getirdi. Detayları A Haber Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
Teknik arızanın İran-Türkiye sınırında İran tarafında bulunan Bazergan Doğalgaz İstasyonu'ndan geldiği İranlı yetkililer tarafından belirtildi.
Bölge hemen Türkiye'ye yakın bir noktada Gürbulak'ın karşı noktasına denk geliyor. Arızanın giderilmesi için Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ yetkilileri bölgeye gitti ve bir an önce çözülmesi için uğraşılıyor.
Arızanın kaynağının bir sızıntı olduğu ve bu sızıntının basıncın düşmesine neden olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz gün söz konusu hatta gaz verilmeye başlandı. Gaz verilmenin amacı ise sızıntının düzeyini test etmek.
Şu anda tesisin olduğu bölgede ağır kış koşulları söz konusu. İran'da tüm zamanların gaz tüketim rekoru kırıldı ve bu kayda geçti. Şu anda İran'da gaz sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum İran'da konutlara yansımadı.
İran'da ağır sanayi tesislerine birkaç gündür gaz verilmiyor. Bunun yerine petrol ve petrol ürünleri tedariği sağlanıyor. Bu şekilde sorun çözülmeye çalışıyor.
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