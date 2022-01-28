A Haber ekibi Resulayn’da Ahmet Çalık hayır konvoyunu görüntüledi
Suriye'nin Resulayn kentinde Türkiye'den giden yardım malzemeleri savaş mağduru Suriyelilere dağıtılıyor. A Haber ekibi bölgeyi ve yapılan yardımları görüntüledi.
A Haber ekipleri Fırat'ın doğusunda bulunan Şanlıurfan'nın CeylanPınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'a gitti ve oradaki durumu görüntüledi.
Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık için düzenlenen hayır konvoyu bölgede ihtiyacı olanların yardımına koştu.
Hayra Koşanlar Derneği'nin öncülüğünde bir çok STK'nın desteğiyle hazırlanan konvoy Resulayn'da insanlara sıcak yemek dağıttı. İnsanlar sıcak yemek almak için bekliyorlar.
2019 yılına kadar bölgede normal bir hayat yoktu ve insanlar evlerini terk etmişti. Bölgedeki evleri terör örgütleri karargah olarak kullanıyordu. Barış Pınarı Harekatı sonrasında insanlar evlerine kavuştu.
Bölgede soğuk bir hava hakim ve insanlar çaresiz şekilde sıcak bir yemek beklerken insanlık dramı yaşanıyor. Ahmet Çalık hayır konvoyu ile insanlar sıcak bir yemeğe kavuştu.
Sıcak bir yemek almak için sıra bekleyen ve ısınmak için ellerini üfleyen çocuğun görüntüsü yürekleri yaktı
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