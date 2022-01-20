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BOTAŞ'tan doğal gaz kısıtlaması açıklaması! İran'dan gelen gaz 10 gün boyunca yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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BOTAŞ’tan doğal gaz kısıtlaması açıklaması! İran’dan gelen gaz 10 gün boyunca yok

BOTAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasında İran'ın Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı arıza nedeniyle 10 gün süreyle keseceğini duyurdu. Bu durumdan dolayı sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacak.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye gelen İran gazının iletim hattında meydana gelen arıza sonrası 10 gün sürecek kesinti nedeniyle yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine de kısıtlama getirileceği belirtildi.

TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Açıklamada, "Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

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