BOTAŞ'tan doğal gaz kısıtlaması açıklaması! İran'dan gelen gaz 10 gün boyunca yok
BOTAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasında İran'ın Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı arıza nedeniyle 10 gün süreyle keseceğini duyurdu. Bu durumdan dolayı sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacak.
TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTI
Açıklamada, "Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.
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