BOTAŞ’tan doğal gaz kısıtlaması açıklaması! İran’dan gelen gaz 10 gün boyunca yok

TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Açıklamada, "Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.