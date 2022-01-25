Doğalgazda İran sancısı! BOTAŞ İran’a heyet gönderdi!

DİĞER GİRİŞ NOKTALARI TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

Dönmez, "Avrupa ile aynı kaynaklardan besleniyoruz. Orada da benzer sıkıntılar oldu ve arz kısıntısından dolayı fiyatlarda ciddi artışlar yaşandı. Vatandaşı karanlıkta, soğukta bırakmamak için kontratların tamamını yeniledik, eksik olanları da spottan tedarik ederek kapatmıştık.

İran hariç diğer giriş noktaları tam kapasite çalışır durumda" dedi. Dönmez ayrıca OSBÜK'ün, yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz tüketen OSB içindeki firmaları dezavantajlı hale getiren Kademeli Fiyat Uygulaması'na son verilmesi talebine ilişkin, "OSB'lerin talebini haklı buluyorum. Kademe yerine tek tarife olabilir mi, buna çalışıyoruz" dedi.