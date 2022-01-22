22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi, Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Ortaklık ve ilişkimize tüm alanlarda uzun vadeli bakıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi ve Başkan Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuların ele aldıkları belirtildi.

Reisi'nin görüşmede, iki ülke arasında ikili ve bölgesel işbirliğine vurgu yaptığı belirtilerek, "Ortaklık ve ilişkimize tüm alanlarda uzun vadeli bakıyoruz. Türkiye ile stratejik işbirliğini öngören her türlü plana olumlu yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin görüşmede ayrıca, "Bölgedeki tüm sorunlar ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlikleri sağlanarak çözülebilir. Bölgede istikrar ve güvenlik ancak bu şekilde sağlanabilir" dediği ifade edildi.

Açıklamada Başkan Erdoğan'ın ise, İran ile ortaklığı güçlendirmek adına ekonomik işbirliklerini öngören bir listenin hazırlandığını belirttiği aktarıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN İRAN'A GİDECEK

Başkan Erdoğan'ın yakın zamanda Tahran'ı ziyaret etmek istediği belirtilen açıklamada, iki ülke arasında ekonomi ve enerjide işbirliğini artırmaya yönelik adımlar atılacağı ifade edildi.

Devlet Bahçeli’den Sedef Kabaş’a sert tepki DEVLET BAHÇELİ'DEN SEDEF KABAŞ'A SERT TEPKİ
Devlet Bahçeli’den Sedef Kabaş’a sert tepki

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA