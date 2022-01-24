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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: İran’ın doğal gaz kesintisi! BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı

Son dakika: İran’ın doğal gaz kesintisi! BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: İran’ın doğal gaz kesintisi! BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı

Son dakika haberine göre BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

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