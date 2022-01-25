Rusya Ukrayna’yı işgal eder mi? Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar A Haber’de: Geniş ölçekte yığınak yapılıyor

Bodnar, Birleşmiş Milletler ve OECD gibi topluluklara da devreye girmeleri için çağrı yaptı.

"BM VE OECD UKRAYNA KONUSUNDA DEVREYE GİRMELİ"

- Dünya da olan biteni izlemekten başka bir şey yapmıyor. Yani BM gibi OECD gibi topluluklar ellerindeki imkanları devreye sokmayacaklarsa neden varlar? Beyanatta bulunmak Rus saldırganlığını engellemeyecek. Aktif davranmaları ve Moskova'yı zorlamaları ve somut sonuçlar elde etmeleri gerekiyor. ABD İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerin net duruşu bu savaşta bizim yalnız olmayacağımız anlamına geliyor.

Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde büyük bir direnişi ile karşılaşacağını ifade etti.