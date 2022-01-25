Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi? Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar A Haber’de: Geniş ölçekte yığınak yapılıyor
Ukrayna ve Rusya arasında 8 yıldır devam eden Donbas krizinde ipler her geçen gün daha da geriliyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaşananları A Haber'e değerlendirdi. Büyükelçi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde büyük bir direnişle karşılaşacağını söyledi.
RUSYA – UKRAYNA SINIRINDA NELER OLUYOR?
Bodnar, "Aslında yeni bir şey yok, sadece savaş var ve savaş da 8 yıldır devam ediyor. Şimdi gördüğümüz şey ise Rusya'nın kabiliyetlerinin artıyor olması ve sınırda yaptığı yığınak. Bu da Ukrayna'yı daha geniş bir saldırganlıkla tehdit eden bir şey. İhtiyaç duyduğumuz şey ise uzlaşma. Biz hem barışçıl bir uzlaşmaya hem de fiziki bir müdafaaya hazırız. Ruslar ne düşünüyor tam olarak bilemiyoruz ama yaptıkları büyük yığınak saldırgan bir şey planladıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Büyükelçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasında arabulucu rol üstlenme teklifini değerlendirdi.
"ARABULUCULUK DAVETİ ÇOK ÖNEMLİ"
- İçinde bulunduğumuz şartlar ve yükselen riskler göz önüne alındığında Türkiye'nin teklifi çok zamanında gelen bir teklif. Türkiye bir arabuluculuk platformu oluşturmak istiyor. Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanının Ukrayna ve Rusya Cumhurbaşkanlarına yaptığı davet ya da iki ülkenin başkentlerine yapmayı düşündüğü seyahat çok önemli.
Bodnar, Birleşmiş Milletler ve OECD gibi topluluklara da devreye girmeleri için çağrı yaptı.
"BM VE OECD UKRAYNA KONUSUNDA DEVREYE GİRMELİ"
- Dünya da olan biteni izlemekten başka bir şey yapmıyor. Yani BM gibi OECD gibi topluluklar ellerindeki imkanları devreye sokmayacaklarsa neden varlar? Beyanatta bulunmak Rus saldırganlığını engellemeyecek. Aktif davranmaları ve Moskova'yı zorlamaları ve somut sonuçlar elde etmeleri gerekiyor. ABD İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerin net duruşu bu savaşta bizim yalnız olmayacağımız anlamına geliyor.
Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde büyük bir direnişi ile karşılaşacağını ifade etti.
RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDER Mİ?
- Evet ve bu hala yüksek bir olasılık çünkü geniş ölçekte yığınak yapılıyor. Bunların çoğu da vuruş kabiliyeti olan güçler. Bizim için kendimizi savunmak hayati bir şey ve bu konuda hazırlıklı olduğumuzu beyan ettik. Ukrayna halkının çoğunluğu bir direnişe hazır. Yine bölgesel bir savunma organize ettik ve bu bize her bölgeyi her şehri savunacak bir yapı sağlıyor. Yani Ruslar Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsa işleri kolay olmayacak.
Bodnar ayrıca, Rusya'nın sınırdaki faaliyetlerinin yalnızca Ukrayna için değil Avrupa Birliği için de bir güvenlik sonurunu olduğuna dikkat çekti.
"RUSYA AB İÇİN DE BİR GÜVENLİK SORUNU"
- Rus tarafının Batılı ülkelerden yaptığı talepler NATO'nun son bir kaç on yılda kendisine katılan ülkelerden çekilmesini içeriyor. Rusya tıpkı Sovyetler Birliği gibi bir etki alanı oluşturmak istiyor. Biz bu saldırgan girişimin ön cephesinde bulunuyoruz. 8 yıldır devam eden direnişimiz de Rusların taleplerine boyun eğmeyeceğimizi gösteriyor. Askeri işgal tehdidi de buna dahil.
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