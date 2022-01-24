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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik hayatını kaybetti!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik hayatını kaybetti!

Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Engin Çağlar, Cüneyt Arkın ve Ahmet Yenilmez, Fatma Girik’i anlattı.

Engin Çağlar'ın A Haber canlı yayınında söyledikleri:

"Gün bize nasıl aydın olacak? Fatma Girik'in benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Çok sevdiğim bir arkadaşım. 1968 senesinde ses yarışmasını kazanınca Bilge Olgaç diye yönetmenden haber geldi. Oraya gittiğimde Fatma Girik ile film çekildiğini gördüm.

Yarışmayı kazandıktan sonra ilk filmimi Fatma Girik ile çektim. Siyah-beyaz dönemin en iyi filmlerinden biridir. Biz onunla 3 filmde beraber oynadık. Onun yeri bende unutulmaz oldu. Bana çok yardımcı oldu ve ilk film çeken arkadaşlara da yardımları oldu.

Çok yardım seversen karşısında oynayan oyuncuyu çok kollayan bir insandı. Bütün bildiklerini aktaran bir isimdi. Hiç aklımdan çıkmayan bir isimdi. Türk sinemasının önemli bir kadın oyuncuydu. Sabah öğrendiğimde şok oldum, sıkıntı bastı.

Fatma Girik, Etiler'de otururdu. Bir filmi de onun evinde çektim. Orada beraber zaman geçirdik ve çok yakın bir arkadaşlık kurduk. Fatma Girik'in benim sinema hayatımda çok önemli bir yeri var. Çok sevdiğim bir insandı.

Kadınlar günü yapardı Fatma Girik. İlk yaptığı programda karşısında ben vardım. Bende hatırası çoktur."

Oyuncu Ahmet Yılmaz'ın öne çıkan ifadeleri:

"Sanatçılar aynı zamanda toplumun hafızalarıdır. Yaptıkları işlerle, sözlerle arkalarında belge bırakırlar gelecek nesillere. Bir meslek büyüğünü kaybetmek ayrı bir anlam ifade ediyor.

O dönemki kıt imkanlara rağmen nasıl başarılar elde ettiklerini görüp bizim nesle ve bizden sonraki nesle nasıl dokunduklarını hayatımızda yaşadıkça görüyoruz."

Canlı yayına bağlanan usta isim Cüneyt Arkın ise, "Nur içinde yatsın. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum." sözlerine yer verdi.

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