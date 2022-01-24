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Fatma Girik kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fatma Girik ölüm sebebi nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Fatma Girik kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fatma Girik ölüm sebebi nedir?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Birçok klasik filme imza atan, Yeşilçam'ın sembol isimlerinden birisi olan Fatma Girik, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Girik bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu. Girik'in son fotoğrafı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çekilmişti.

Fatma Girik kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fatma Girik ölüm sebebi nedir? Yeşilçam'ın sembol isimlerinden birisi olan ünlü oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti. Girik'in ölümü sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alınmış, beş gün hastanede kalmıştı. Ünlü oyuncu uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etmiştir.

ÖDÜLLERİ

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

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