Son dakika: Usta sanatçı Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Aile dostlarının yaptığı açıklamaya göre Girik, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.
Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."
Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada "Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti.
Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı" diye konuştu.
Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti.
Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyor.
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