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Avrupa’da devlet başkanına hakaretin cezası ne?

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Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Avrupa’da devlet başkanına hakaretin cezası ne?

Türkiye'de olduğu gibi Batılı ülkelerde de devlet başkanlarına hakaret suç sayılıyor. Almanya ve İtalya'da hakaret suçunu işleyenlere 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Avrupa genelinde de hapis ve ağır para cezalar öne çıkıyor. İşte tüm detaylar…

Devlet başkanlarına hakarete Avrupa ülkelerinde hapis ve ağır para cezası veriliyor.

Türkiye'de cumhurbaşkanına hakaret suçunu işleyenler bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Avrupa genelinde de daha devlet başkanına hakarete karşı sert cezalar öne çıkıyor.

İtalya'da cumhurbaşkanının şerefini ve itibarını küçük düşüreler 5 yıla hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Polonya'da da aleni olarak cumhurbaşkanına hakaret eden kişi 3 yıla kadar hapis cezası alıyor.

Almanya'da ise bu suçun cezası. 3 ay ile 5 yıl arasında değişiyor.

Belçika'da da krala hakaretin cezası 6 ay ila 3 yıl arasında değişiyor. Bunun yanında para cezası ve siyasi haklardan men edilmek de kanunda yer alıyor.

Diğer ülkelerde devlet başkanlarına hakarete verilen cezalar ise şöyle:

İspanya: 2 yıl arası hapis ve para cezası

Yunanistan: 3 ay hapis cezası

Hollanda: 5 yıla kadar hapis veya 20 bin 250 Euro para cezası

Portekiz: 3 yıla kadar hapis cezası ve para cezası

Slovenya: 1 yıla kadar hapis cezası

Almanya'da 31 mart 2016'da bir televizyon kanalında komedyen Jan Böhmermann'ın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir şiir okumuştu. Başkan Erdoğan'ın avukatının başvurusu üzerine şiirin bazı bölümlerinin okunması yasaklanmıştı.

Avrupa’da devlet başkanına hakaretin cezası ne? AVRUPA’DA DEVLET BAŞKANINA HAKARETİN CEZASI NE?
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