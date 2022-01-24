Avrupa’da devlet başkanına hakaretin cezası ne?

Diğer ülkelerde devlet başkanlarına hakarete verilen cezalar ise şöyle:

İspanya: 2 yıl arası hapis ve para cezası

Yunanistan: 3 ay hapis cezası

Hollanda: 5 yıla kadar hapis veya 20 bin 250 Euro para cezası

Portekiz: 3 yıla kadar hapis cezası ve para cezası

Slovenya: 1 yıla kadar hapis cezası