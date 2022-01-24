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Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik kimdir? Fatma Girik neden öldü?

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Giriş: 24.01.2022 09:36
Son dakika haberine göre… Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayata veda etti. Fatma Girik, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alınmış, beş gün hastanede kalmıştı.
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