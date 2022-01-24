Kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı nerelerde etkili oluyor? Çığ tehlikesi var mı?
Meteoroloji önümüzdeki 3 gün için İstanbul’a uyarıda bulundu. Türkiye’de kar yağışının etkisi de sürüyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Havanın notlarını A Haber canlı yayınında Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan aktardı.
Türkiye'de yaz aylarının kurak geçtiğine dikkat çeken Esra Bayhan önümüzdeki günlerde özellik İç Anadolu bölgesinde kar yağışının etkisini artıracağını ve daha zor günlerin olacağını ifade etti.
Esra Bayhan'ın A Haber canlı yayınında anlattıkları:
"Önümüzdeki günlerde kar yağışı İç Anadolu'da etkisini artıracak. Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı artacak. Bu senen geçtiğimiz dönemde İç Anadolu için ciddi bir kuraklık vardı. 90 yıl içerisinde biz 3 Van Gölü kadar su kaybettik.
Şu anda kazalar yaşanıyor ve aksamlar oluyor ama bu kar yağışı çok kıymetli. Son zamanlarda böyle bir kar yağışı almıyorduk. Baraj seviyelerinde ciddi bir düşüş vardı. Kar yağışı devam edecek. Özellikle İstanbul'da bugün turuncu alarm söz konusu.
İstanbul'da bugün çok yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde etkisi sürecek. Karla birlikte İstanbul'da sert bir poyraz da esecek. Bu soğuk olan havayı daha da soğuk hissetmemize yol açacak.
Kar yağışı aralıklı olacak ama oldukça etkili şekilde olacak. Yarınla beraber etkisini düşürmesini bekliyoruz. Rüzgarın hızı 90 kilometreyi bulacak. Ulaşımda aksamalar olabilir. Bu rüzgarla beraber soğuğu daha da hissedeceğiz.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi var. Şu anda Bolu'da bile çığ tehlikesi var."
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