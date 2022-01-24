Kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı nerelerde etkili oluyor? Çığ tehlikesi var mı?

Şu anda kazalar yaşanıyor ve aksamlar oluyor ama bu kar yağışı çok kıymetli. Son zamanlarda böyle bir kar yağışı almıyorduk. Baraj seviyelerinde ciddi bir düşüş vardı. Kar yağışı devam edecek. Özellikle İstanbul'da bugün turuncu alarm söz konusu.