Rusya, Ukrayna'yı işgal eder mi? Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl sonuçlanır?
Ukrayna'da yükselen gerilimin ardından ABD ve Rus Dışişleri Bakanları İsviçre'de bir araya geldi. Rus Bakan Lavrov, "Ukrayna'yı işgal planımız yok" dedi. Blinken ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir saldırısına yanıt verileceğini söyledi. Lavrov atacakları adımlar için gelecek hafta ABD'den yapılacak yazılı açıklamayı beklediklerini vurguladı. Putin'in her zaman Biden ile görüşmeye hazır olduğunun da altını çizdi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber muhabiri Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer'in açıklaması:
"100 bin asker ve 300'den fazla askeri Ukrayna sınırına konuşlandıran Rusya'nın amacı bölgede psikolojik üstünlük kurmak. Rusya'nın yaptığı askeri yığınaklanma taarruz yöntemidir. NATO'ya buraya yaklaşma mesajı veriyor.
Rusya'nın Ukrayna girmesi karşında askeri bir cevap verileceğine dair Avrupa ve ABD'den bir açıklama gelmedi. Rusya'ya karşı 3 mesaj veriliyor. Politik ve ekonomik baskı mesajları veriyor. Ancak yıllardır Rusya'ya ekonomik baskı yapılıyor ve Rusya bu durumu çok dikkate almıyor.
Ukrayna ordusunun kendi kendine yetebilmesi için askeri teçhizat desteği sağlayabiliriz. NATO askerinin Ukrayna'ya girip Rusya'ya karşı askeri cevap vereceği konusu büyük bir soru işareti. Avrupa ve ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'ya asimetrik cevap verdiğini görürsünüz. Burada silahla paranın mücadelesi var."
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim üyesi Abdullah Ağar'ın sözleri:
"Ukrayna 15 bin kişiyi kaybetti, 60 bin kişi yaralandı. Topraklarının ise yüzde 15'ini Rusya yanlılarına kaptırdı. Rusya 100 bin askeri yığınakla askeri ekipmanlarla belini kıracak şekilde bir ülkenin başkenti etki altına alacak şekilde bir hazırlık içerisinde.
Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin önündeki engel ABD. ABD'de bunu engellemek için bir hamle yapmıyor. Burası bir vekil alan Bu alan ABD'yi yakmıyor. Ukrayna'nın belli bir bölümünden vazgeçmek ABD'ye pek çok şey kazandırabilir. ABD, Saddam'ı teşvik ederek savaş kazanımlarını alması için Kuveyt'e soktu. Sonrasında Saddam işgalci oldu.
İşte o zaman ABD'nin yapacaklarının gerekçelerini oluşturdu. Rusya böylesine bir ABD tuzağı ile karşı karşıya kalabilir mi? Rusya ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke değil. Blinken Rusya ile görüşmeden önce ekonomileri güçlü olan Almanya, Fransa gibi ülkelerle görüştü. Yani bir güç gösteri yaparak geldi.
Rusya eğer Ukrayna'ya girerse gerçek anlamda ekonomik yaptırımlar için bir gerekçe ortaya çıkacak. Rusya elindeki enerji kartını jeopolitik silah olarak kullanıyordu. Avrupa tedarik konusunda ABD'ye yönelmek zorunda kalacak. Şimdi böyle olunca tam da ABD'nin istediği NATO'yu kendi içerinde tutma, AB'yi elinde tutma gibi bir takım avantajlar elde ediyor."
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