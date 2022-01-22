Rusya, Ukrayna’yı işgal eder mi? Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl sonuçlanır?

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin önündeki engel ABD. ABD'de bunu engellemek için bir hamle yapmıyor. Burası bir vekil alan Bu alan ABD'yi yakmıyor. Ukrayna'nın belli bir bölümünden vazgeçmek ABD'ye pek çok şey kazandırabilir. ABD, Saddam'ı teşvik ederek savaş kazanımlarını alması için Kuveyt'e soktu. Sonrasında Saddam işgalci oldu.