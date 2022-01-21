Rusya'dan gerginliği artıracak hamle! İşgal için mi hazırlanıyor? A Haber Rusya - Ukrayna sınırında!
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas kentinden son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Bölgede tansiyonun çok yüksek olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, Rusya'nın bölgeye 2 adet S-400 gönderdiğini ifade etti. Kavasoğlu ayrıca Rusya'nın bölgede gerginliğe neden olacak hamlesini de canlı yayında duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında ne oluyor?
BÖLGEDE TANSİYON ÇOK YÜKSEK
Sınırda tansiyon yüksek. Hem Rusya ve Ukrayna tarafında da gerilim yükseliyor. Bulunduğumuz bölgeye 45 kilometre uzaklıkta ayrılıkçılar var. Bugün sınır hattında gezdik. Orası artık bir hayalet kasabaya dönmüş durumda. Sınır hattı da oldukça gergin.
RUSYA S-400'LERİ GÖNDERDİ
Rusya her ne kadar şubat ayında bir tatbikat için buradayız dese de asker sayısı gün geçtikçe artıyor. Rusya bugün S-400 savunma sistemi gönderdi bölgeye. S-400'lerin dışında füze sistemlerinin yanında SU-35 helikopteri de bölgede.
RUSYA'DAN GERİLİM ÇIKARACAK HAMLE
ABD bölgeye yönelik kararınını bir hafta sonra verecek. Rusya'da bugün bir teklif sunuldu bugün. Putin'in önüne gidecek ve Rusya her iki bölgeyi de tanıyacak. Bu olursa gerilim daha da yükselecek.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya gerilimindeki arabuluculuk girişimi konusunda, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, barışın hakim olmasına biz arabulucu olmaya hazırız. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti bar. Bu arada Putin ile telefonla ya da Moskova'da görüşmemiz olabilir. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.
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