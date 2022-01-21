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Rusya'dan gerginliği artıracak hamle! İşgal için mi hazırlanıyor? A Haber Rusya - Ukrayna sınırında!

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Rusya’dan gerginliği artıracak hamle! İşgal için mi hazırlanıyor? A Haber Rusya - Ukrayna sınırında!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas kentinden son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Bölgede tansiyonun çok yüksek olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, Rusya'nın bölgeye 2 adet S-400 gönderdiğini ifade etti. Kavasoğlu ayrıca Rusya'nın bölgede gerginliğe neden olacak hamlesini de canlı yayında duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında ne oluyor?

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas kentinde Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik son detayları paylaştı.

BÖLGEDE TANSİYON ÇOK YÜKSEK

Sınırda tansiyon yüksek. Hem Rusya ve Ukrayna tarafında da gerilim yükseliyor. Bulunduğumuz bölgeye 45 kilometre uzaklıkta ayrılıkçılar var. Bugün sınır hattında gezdik. Orası artık bir hayalet kasabaya dönmüş durumda. Sınır hattı da oldukça gergin.

RUSYA S-400'LERİ GÖNDERDİ

Rusya her ne kadar şubat ayında bir tatbikat için buradayız dese de asker sayısı gün geçtikçe artıyor. Rusya bugün S-400 savunma sistemi gönderdi bölgeye. S-400'lerin dışında füze sistemlerinin yanında SU-35 helikopteri de bölgede.

ABD RUSYA'DAN NE İSTİYOR?

Ukrayna ise Kırım'a yakın bir noktada tatbikat yaptı. Cenevre'den de bir sonuç çıkmadı bugün gözler aslında oraya çevrilmişti. ABD Rusya'ya sakin olun dese de Rusya ise Baltık üyelerinin NATO'ya üye olamayacağını söylüyor.

RUSYA'DAN GERİLİM ÇIKARACAK HAMLE

ABD bölgeye yönelik kararınını bir hafta sonra verecek. Rusya'da bugün bir teklif sunuldu bugün. Putin'in önüne gidecek ve Rusya her iki bölgeyi de tanıyacak. Bu olursa gerilim daha da yükselecek.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya gerilimindeki arabuluculuk girişimi konusunda, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, barışın hakim olmasına biz arabulucu olmaya hazırız. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti bar. Bu arada Putin ile telefonla ya da Moskova'da görüşmemiz olabilir. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Rusya’dan gerginliği artıracak hamle! RUSYA'DAN GERGİNLİĞİ ARTIRACAK HAMLE!

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