Rusya’dan gerginliği artıracak hamle! İşgal için mi hazırlanıyor? A Haber Rusya - Ukrayna sınırında!

RUSYA'DAN GERİLİM ÇIKARACAK HAMLE

ABD bölgeye yönelik kararınını bir hafta sonra verecek. Rusya'da bugün bir teklif sunuldu bugün. Putin'in önüne gidecek ve Rusya her iki bölgeyi de tanıyacak. Bu olursa gerilim daha da yükselecek.