A Haber kriz bölgesinde! Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

Rusya dün gece güvenliklerini temin edecek bir yazı istedi ancak ABD bunun için 1 haftaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rusya kendi güvenlikleri için yazılı bir anlaşma istiyor. Aynı zaman Rusya kesinlikle ve kesinlikle eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya üye olmasını istemiyor.