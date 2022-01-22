A Haber kriz bölgesinde! Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?
A Haber ekipleri tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna sınırında haber nöbetinde ve bölgeden son gelişmeleri canlı yayınlarla ekran taşıyor. Dün Cenevre’de yapılan kritik toplantıdan sonra Rusya saldırı planı olmadığını belirtirken ABD, Rusya’ya gözdağı vermeye kalkıştı. Peki Rusya-Ukrayna sınırında ne oluyor? Son durumu Emine Kavasoğlu sınır hattında aktardı.
Gelişmeleri sınır hattından A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu şöyle aktırdı:
"Bugün sabahın ilk ışıklarında Ukrayna'nın ayrılıkçıların elinde olan Donetsk ve Lugansk bölgelerini bir süre topçu ateşine tuttuğu iddia edildi. Henüz bununla ilgili bir doğrulama gelmedi.
Sınır hattında gerilim devam ediyor ve karşılıklı açıklamalar yapılıyor. ABD, Kiev'de bulunan diplomatlarını ülkelerine dönmesi konusunda uyardı. Kısa sürede tahliye işlemlerinin başlayacağı bildirildi.
Bizler A Haber ekipleri olarak şu anda sınıra en yakın bölgelerden biri olan Mauripol'deyiz ve burası kent merkezi olmasına rağmen sınırda gerginlik sürüyor. Bölgedeki halk sınırdan tamamen tahliye edildi.
Bölgeye askeri sevkiyatlar devam ediyor. Rusya dün füze sistemlerini ve savaş uçaklarını bölgeye gönderdi. Öte yandan Ukrayna'nın yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'a yakın bölgede tatbikat yaptığı bilgisi geldi.
Rusya dün gece güvenliklerini temin edecek bir yazı istedi ancak ABD bunun için 1 haftaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rusya kendi güvenlikleri için yazılı bir anlaşma istiyor. Aynı zaman Rusya kesinlikle ve kesinlikle eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya üye olmasını istemiyor.
Diğer taraftan Ukrayna, Rusya sınırına 6 tane sahra hastanesi kurdu. Rusya ise Kaluğa'da konuşlu 4. Muhafız Tank Tümeni'ni Baltık cephesine gönderdi. Polonya ordusu ise 4 zırhlı tugayı Belarus'a gönderdi. Belarus sınırında Rus tanklarına karşı demir ağlar geçirildi."
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