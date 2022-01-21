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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Rusya Ukrayna gerilimi! Türkiye arabulucu olacak mı?

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Rusya Ukrayna gerilimi! Türkiye arabulucu olacak mı?

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan Rusya Ukrayna gerilimine ilişkin "Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ
Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ve Türkiye'nin arabuluculuğu konusunda, "Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Ve bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın bir nüfusu olan Ukrayna'yla Rusya'nın zaten durumu ortada. Bu kadar büyük bir nüfusa hakim ve öbür taraftan da Rusya'nın tabii alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en büyük devleti, güç olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Zira Rusya'yla ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor.

Yani tarihinde olmayan bir sulh için, barış içerisinde Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri var. Yani bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna'yla hakeza yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu alanlarda, bu konularda Ukrayna'yla da ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya, Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski'yle, gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

OMICRON
Erdoğan, omicron vakaları konusunda ise, "Şu anda bir defa aslında omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Yani vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hemen yanı başınızda Sağlık Bakanım da var. Ama hastanelerimizde bizim şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmeler de olumlu. Bu da tabii şunu gösteriyor; yani şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde dikkat edilirse hızla gerçekleşti. Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dönerek, "Öyle bir Fahrettin Bey" dedi. Koca ise "Öyle efendim" yanıtı verdi.

Erdoğan daha sonra şunları kaydetti:
"Yani böyle bir durumdayız. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok. Ama her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması önemli, malum, maske mesafe, temizlik kurallara dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra 'niye böyle oldu?' dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulundu.

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