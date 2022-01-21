Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Rusya Ukrayna gerilimi! Türkiye arabulucu olacak mı?

OMICRON

Erdoğan, omicron vakaları konusunda ise, "Şu anda bir defa aslında omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Yani vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hemen yanı başınızda Sağlık Bakanım da var. Ama hastanelerimizde bizim şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmeler de olumlu. Bu da tabii şunu gösteriyor; yani şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde dikkat edilirse hızla gerçekleşti. Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dönerek, "Öyle bir Fahrettin Bey" dedi. Koca ise "Öyle efendim" yanıtı verdi.



Erdoğan daha sonra şunları kaydetti:

"Yani böyle bir durumdayız. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok. Ama her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması önemli, malum, maske mesafe, temizlik kurallara dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra 'niye böyle oldu?' dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulundu.