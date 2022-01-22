CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’cülerden mi? Kim bu Sedef Kabaş?

Sedef Kabaş, CHP'nin örnek ya da sembol gazetecilerinden biri ben öyle düşünüyorum. Türkiye'de muhalefetin seçilmişlere ve halka karşı küfür ve hakaretleri ciddi anlamda arttı. İYİ Partili Lütfü Türkkan, Meral Akşener ve Özgür Özel gibi bazı CHP'li vekiller bunu yapıyorlar. Son isim olarak Sedef Kabaş bunu yaptı.