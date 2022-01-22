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Soğuk hava ne zaman bitecek? Kar yağışı ne kadar sürecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Soğuk hava ne zaman bitecek? Kar yağışı ne kadar sürecek?

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul’da gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Peki yağışlı hava ne kadar sürecek? Hava durumu detaylarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir verdi.

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'in açıklamaları:

"Bu hafta soğuk hava etkisini sürdürecek. Dün İstanbul'da sadece demosunu gördük. Trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu. Dikkatli olmak lazım, bu hafta boyunca devam edecek.

Yağışlar çarşamba gününe kadar sürecek. Üst seviyelerde Sibirya'dan gelen bir soğuk sistem var. Yüksek sistemlerde -40'ta hava soğukluğu var. Şu anda 5 bin metrelerde hava -26 derece ve daha da soğuyacak.

İşte bu soğuklar yarın ve akşam saatlerinde aşağı doğru indiği zaman kar yağışını göreceğiz. Bunları aralıklı veya sık sık göreceğiz. Belediyelerin sabah saatlerinde çok dikkatli olması lazım. Don olayı, buzlanma ve karla birlikte zorluklar olabilir tedbirli olunması lazım.

Yağışlar çarşamba gününe kadar devam edecek. Marmara bölgesinin kuzeyinde Karadeniz'in kuzeyinde ve İç Anadolu'da yoğun bir kar yağışı var. Yollar kapanabilir sürücüler dikkatli olmalı. Bu süreçte araçla çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.

Bu soğuklar çarşambayla kalmayacak. Ara verecek ve bu sefer yüksek basınç girişi var ve kardan daha da tehlikeli. Buzlanma görünecek ve tehlikeler giderecek artacak. Sis olayı da görülebilir.

Soğuk havalar 10 Şubat'a kadar devam edebilir. İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde bastırabilir. Gök gürültülü kar da görebilir. "

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