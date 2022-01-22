Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına Uğur Dündar'dan skandal destek! AK Parti ve Cumhurbaşkanlığından tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alarak Başkan Erdoğan’a hakaret etmesine TELE 1 yayınından destek veren Uğur Dündar’a eleştirilerde bulundu. Hamza Dağ, “CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de, gönülleri de, dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, "duayen" geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez.” ifadelerini kullanandı. Hükümet karşıtı haberleriyle bilinen TELE 1'e siyasetiler, AK Parti ve Cumhurbaşkanlığından peş peşe sert açıklamalar geldi. İşte haberimizin detayları...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TELE 1'de Sedef Kabaş tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı olduğunu vurguladı.
Altun, şunları kaydetti:
"Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur."
Nurettin Topçu'nun "Ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını koymak gerekir." sözünü anımsatan Altun, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz."
Siyasetin millete dönerek, gazeteciliğin haber üreterek yapılacağına işaret eden Altun, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.
Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."
Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!"
RTÜK'TEN TELE 1 YAYIN KURULUŞUNDA İNCELEME KARARI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.
UĞUR DÜNDAR TEHDİTLER SAVURDU
Skandal program esnasında Kabaş'ın yanında tutum takınan Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada tehdit diline başvurdu. Uğur Dündar'dan RTÜK Başkanı'nı işaret ederek, "Keser döner sap döner" ifadeleriyle tehditler savurdu.
HAMZA DAĞ'DAN UĞUR DÜNDAR'A YANIT
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alarak Başkan Erdoğan'a hakaret etmesine TELE 1 yayınından destek veren Uğur Dündar'a eleştirilerde bulundu. Hamza Dağ, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de, gönülleri de, dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, "duayen" geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullanandı.
AK PARTİ: BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz.
Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir tepki paylaşımı geldi.
Kalın, "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." dedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Milletimizi ötekileştiren, demokrasiyi içlerine sindiremeyen, milli irade düşmanlarına asla geçit vermeyeceğiz. Milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanına; ahlaksız ve rezil bir dil kullanan sözde gazeteci Sedef Kabaş'a sözlerini aynen iade ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır." ifadesini kullandı.
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ
Başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Bu nasıl bir üsluptur, bu nasıl bir dildir, bu nasıl bir ahlaktır. Anlaşılan tasviriyle kendini anlatmış. Aksi takdirde Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik böylesine seviyesiz bir dil kullanmak kimsenin haddine değildir." paylaşımında bulundu.
BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT SÖZLER: SEDEF, EDEPSİZ!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter mesajında "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir." demiş Şems-i Tebrîzî... Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, Yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz..." cümlesini kurdu.
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş, rezil sözlerle Cumhurbaşkanımıza saldırdı. Terbiyesizlik diz boyu... Seviyesiz Sedef Kabaş, haddini bil!" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.Betül Sayan Kaya: "Terbiyesizlik ve edepsizlikte asla sınırları yok! Sn. Cumhurbaşkanımız 20 yıllık iktidarında halkının ve dünya milletlerinin sevgisini, saygısını kazanmış saygın bir liderdir. Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan bu saygısızlık milli iradeye yapılmıştır."
Dr. Ömer İleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milli iradeye karşı bu hakaret, takınılan bu tavır kabul edilemez. Bu uslüpsuzluğu kınıyoruz. Hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde bu ahlaksızlık ile mücadele edeceğiz."
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