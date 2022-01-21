Son dakika: Sedef Kabaş'tan TELE 1'de skandal sözler! Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Son dakika haberine göre "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen ve CHP ile yakınlığıyla bilinen gazeteci Sedef Kabaş, skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Kabaş, TELE 1'de "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." diyerek Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.
Kabaş'ın, hakaret içeren "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." sözleri sosyal medyada tepki çekti.
SKANDAL SÖZLER
Sedef Kabaş şunları söyledi:
"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder."
DAHA ÖNCEDE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI
Sosyal medyada yayınladığı asılsız haberlerle gündeme gelen Sedef Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu.
Sosyal medyada, yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yat, Başkan Erdoğan'a ait olduğu algısıyla dolaşıma sokuldu. TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş da, bu algı operasyonuna dahil oldu.
Kabaş paylaşmında, "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadelerini kullandı.
Asılsız iddia üzerine üretici firma açıklama yaptı. Söz konusu yatın, yabancı uyruklu bir müşteri için yapıldığını duyurdu.
Gerçek dışı bilgi vererek kamuoyunu aldatmaya çalışan Tele1 kanalı spikeri Sedef Kabaş'ın ise bu açıklama sonrasında özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.
YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Başkan Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı. Spikerin yatının ikinci el fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.
"ÖNCE BİR YALAN ATIN VE ARDINDAN KİTLELERİN..."
CHP'nin diline doladığı 128 Milyar Dolar Nerede? yalanının nasıl ve neden ortaya çıktığı belli olmuştu. CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE1 muhabiri Sedef Kabaş katıldığı bir programda, adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu.
Kabaş açıklamasındaki: "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." sözleriyle, CHP'nin bu iftiralarının kaynağı ve neye hizmet ettiği de gözler önüne sermişti.
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