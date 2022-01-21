Son dakika: Sedef Kabaş’tan TELE 1’de skandal sözler! Başkan Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti

SKANDAL SÖZLER

Sedef Kabaş şunları söyledi:

"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder."

DAHA ÖNCEDE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

Sosyal medyada yayınladığı asılsız haberlerle gündeme gelen Sedef Kabaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu.

Sosyal medyada, yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yat, Başkan Erdoğan'a ait olduğu algısıyla dolaşıma sokuldu. TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş da, bu algı operasyonuna dahil oldu.

Kabaş paylaşmında, "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadelerini kullandı.