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CHP'nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ'cülerden mi? Kim bu Sedef Kabaş?

A Haber
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Giriş: 22.01.2022 11:30
Güncelleme:22.01.2022 11:30
Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a TELE 1’de söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK de inceleme başlatıldı. Güvenlik güçleri  gece saatlerinde  Sedef Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Peki Kim bu Sedef Kabaş? Talimatları fetö'den mi alıyorlar? Muhalefet hakaret ve küfür diliyle neyi amaçlıyorlar? Gündemin öne başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
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