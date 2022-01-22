Son dakika | Başkan Erdoğan’a skandal hakaret! Sedef Kabaş tutuklandı

"KİN VE NEFRETTEN GÖZLERİ DE GÖNÜLLERİ DE DİLLERİ DE KARARIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Kabaş'a yönelik paylaşımında, "Şehirli, kültürlü, demokrat vesaire vesaire görünen bazılarının bilinç altı, kullandıkları ifadelerle böyle ortaya çıkıyor. Sadece 'haddini bil Sedef Kabaş' diyeceğim. Allah bu milleti, sizin gibilerin eline düşürmesin." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN GÜL'DEN SERT TEPKİ: HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.



Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kabaş'a tepki gösteren Bakan Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

SEDEF KABAŞ'A HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş'ın basit hakaret suçundan yargılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Kanun çok açıktır. Burada Cumhurbaşkanının ismini vermese de cümlenin bütünlüğünden Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenmiştir. Yargıtay ve AYM'nin bu konuda evrensel hukuk çerçevesinde yaptığı değerlendirmelerde de fiilin isnadı çok açıktır." dedi

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi ve Anayasa'nın 104'üncü maddesine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanlığı makamının devleti ve milleti temsil ettiği belirtiliyor. Yine TCK 299'uncu maddede devlete karşı işlenen suçlara karşı devleti koruma amacı ile Cumhurbaşkanlığı makamı devletin en üst kurumu olarak koruma altındadır. Bu da basit hakaret suçları kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını gösterir." dedi.