Son dakika | Başkan Erdoğan'a skandal hakaret! Sedef Kabaş tutuklandı
CHP'ya yakınlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokça konuşulan Sedef Kabaş, TELE 1 yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve sınırlarını aşan sözleri sonrası gözaltına alımıştı. Son dakika haberine göre; mahkeme Sedef Kabaş için tutuklama kararı verdi.
Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamı ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik hakaretinin hukuki karşılığı da merak konusu oldu.
A Haber canlı yayınına katılan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Kabaş'ın işlediği suçun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceğini, kasıt durumuna göre bu cezanın 6'da 1 oranında da artırılabileceğini ifade etti.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Başkan Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı. Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sedef Kabaş emniyetteki işlemlerinin ardınan saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Kabaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
SON DAKİKA: SEDEF KABAŞ TUTUKLANMA TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
AK PARTİ TEŞKİLATI, KABAŞ, ÖZKOÇ VE ERDOĞDU İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatının, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Kandemir, yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'la ilgili paylaşım yaptı.
Yavuz, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var." değerlendirmesini yaptı.
"KİN VE NEFRETTEN GÖZLERİ DE GÖNÜLLERİ DE DİLLERİ DE KARARIYOR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Kabaş'a yönelik paylaşımında, "Şehirli, kültürlü, demokrat vesaire vesaire görünen bazılarının bilinç altı, kullandıkları ifadelerle böyle ortaya çıkıyor. Sadece 'haddini bil Sedef Kabaş' diyeceğim. Allah bu milleti, sizin gibilerin eline düşürmesin." değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN GÜL'DEN SERT TEPKİ: HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULACAK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kabaş'a tepki gösteren Bakan Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.
SEDEF KABAŞ'A HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanlığı makamı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş'ın basit hakaret suçundan yargılanmasının mümkün olmadığını ifade eden Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Kanun çok açıktır. Burada Cumhurbaşkanının ismini vermese de cümlenin bütünlüğünden Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenmiştir. Yargıtay ve AYM'nin bu konuda evrensel hukuk çerçevesinde yaptığı değerlendirmelerde de fiilin isnadı çok açıktır." dedi
Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi ve Anayasa'nın 104'üncü maddesine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanlığı makamının devleti ve milleti temsil ettiği belirtiliyor. Yine TCK 299'uncu maddede devlete karşı işlenen suçlara karşı devleti koruma amacı ile Cumhurbaşkanlığı makamı devletin en üst kurumu olarak koruma altındadır. Bu da basit hakaret suçları kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını gösterir." dedi.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS
Bektaşoğlu, TCK 299'uncu maddenin ceza boyutunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis olduğunu aktarırken, suçun alenen işlenmesi halinde ise cezanın artırılabileceğini belirtti.
Bektaşoğlu, "299'uncu madde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Suçun alenen işlenmesi halinde ise 6'da1 oranında artırılabilir. Bu da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası anlamına gelir. Ancak kovuşturma Adalet Bakanlığı'nın iznine tabidir" ifadelerini kullandı.
CHP yandaşlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokca konuşulan Sedef Kabaş, yine bir skandala imza attı.
İŞTE İLK İFADESI
Bir televizyon kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı.
Sedef Kabaş'ın ifadesinde "Hakaret etmek amacıyla söylemedim. Ben bir Çerkes Atasözü'nü söyledim" dediği iddia edildi. Yayında söylediği sözlerin Atasözü olduğuna dair yayın esnasında herhangi bir açıklama yapmayan fakat ifadesinde "Atasözü söyledim" dediği ifade edilen Sedef Kabaş için "Sözlerinin arkasında duramadı" yorumları yapıldı.
Sedef Kabaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sedef Kabaş, Tele 1'de yayınlanan bir programda, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın küstah sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki geldi.
CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.
KÜSTAH SÖZLER
Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.
SEDEF KABAŞ 'KOCAMAN BİR YALAN ATIN' SÖZLERİ İLE ÇOK KONUŞULMUŞTU
Sedef Kabaş daha önce katıldığı bir programda adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş ve şu sözleri sarfetmişti:
"Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret"
DUAYEN GEÇİNEN UĞUR DÜNDAR'DAN KABAŞ'A DESTEK! AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alarak Başkan Erdoğan'a hakaret etmesine TELE 1 yayınından destek veren Uğur Dündar'a eleştirilerde bulundu. Hamza Dağ, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de, gönülleri de, dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, "duayen" geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." İfadelerini kullanandı.
RTÜK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ
Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da Kabaş hakkında isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef almasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.
İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN SERT TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TELE 1'de Sedef Kabaş tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı olduğunu vurguladı.
Altun, şunları kaydetti:
"Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur."
Nurettin Topçu'nun "Ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını koymak gerekir." sözünü anımsatan Altun, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz."
Siyasetin millete dönerek, gazeteciliğin haber üreterek yapılacağına işaret eden Altun, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.
Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."
Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!"
AK PARTİ: BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz.
Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARETE TEPKİ:
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, "Kimi hadsiz ve densizlerin seviyesiz ifadeleri ancak kendi sıfatlarını ortaya koyuyor. Milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve desteği, kimlerinin kin ve nefretini artırmış görünüyor. Ancak ne yaparsanız boş. Allah'ın izniyle milletimiz size gerekli olan cevabı mutlaka verecek." ifadelerini kullandı.
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