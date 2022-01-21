Rusya ve Ukrayna Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Bölgede barış için tarihi ziyaret
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme isteğini değerlendirerek, "Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik her türlü çaba memnuniyetle karşılanabilir" dedi.
Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde devam eden gerilime dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi bir araya getirmek istediklerini söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirerek, "Genelde Ankara'dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Ukrayna'daki durumu düzeltmeye yönelik her türlü çabanın memnuniyetle karşılanabileceğini bir kez daha tekrarlamak isterim" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Donbass bölgesindeki ayrılıkçı güçlerin temsilcilerini de bu görüşmelere davet ettiklerini hatırlatan Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in bir temasının bulunmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ancak istenirse hızlıca telefon görüşmesi için mutabakat sağlanabilir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi gün oynanacak?
- EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartı kalkacak mı? İşte masadaki formüller
- Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin piyasında neler oluyor?
- AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi online mı olacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
- TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Bayburt Merkez Şingah 2+1 kura sonuçları nereden öğrenilir?
- MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…
- Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak
- YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt kimdir?
- Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...
- O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? Finale kalanlar belli oldu! O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?
- 2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak?