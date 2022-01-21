Rusya ve Ukrayna Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Bölgede barış için tarihi ziyaret

Türkiye'nin Donbass bölgesindeki ayrılıkçı güçlerin temsilcilerini de bu görüşmelere davet ettiklerini hatırlatan Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" ifadelerini kullandı.