A Haber kriz bölgesinde! Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

A Haber ekipleri tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna sınırında haber nöbetinde ve bölgeden son gelişmeleri canlı yayınlarla ekran taşıyor. Dün Cenevre’de yapılan kritik toplantıdan sonra Rusya saldırı planı olmadığını belirtirken ABD, Rusya’ya gözdağı vermeye kalkıştı. Peki Rusya-Ukrayna sınırında ne oluyor? Son durumu Emine Kavasoğlu sınır hattında aktardı.

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