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Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru! Herkes o ülkeye hayran ama tarihi bambaşka! Açık artırma ile çocuk ticareti...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Kim Milyoner Olmak İster’de Avrupa’nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru! Herkes o ülkeye hayran ama tarihi bambaşka! Açık artırma ile çocuk ticareti...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın çocuklara karşı yıllar boyunca uyguladığı zulmü adeta gözler önüne seren bir soruya yer verildi. Yarışmacıya sorulan "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun doğru yanıtı İsviçre'ydi. Peki dünyada çikolatası, güzel köy evleri, zenginliği ile tanınan İsviçre'nin tarihinde neler var? İsviçre çocuıkları nasıl açık artırma ile sattı? İşte detaylar...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın siyasi barbarlığını gözler önüne seren bir soru sosyal medyada gündem oldu.

ÇİKOLATASI, ALP DAĞLARI İLE TANINIYOR AMA...

Soruda dünya genelinde genel olarak süslü ahşap evleri, çikolatası, Alp Dağları, bankalarındaki paralar ile tanınan ve çağdaşlığın merkezi olarak bilinen İsviçre'nin gerçek yüzü ortaya konuldu.

SÖZDE MEDENİ AVRUPA

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun doğru yanıtı İsviçre'ydi.

PEKİ DÜNYADA "HAKLARIN BAŞKENTİ" OLARAK TANINAN İSVİÇRE'NİN GEÇMİŞİNDE NELER VAR?

İsviçre'de devlete borcu olan, boşanan ailelerin, fakir ailelerin çocukları, yetimler, ailesi cezaevinde olanlar veya suç işleyen çocuklar, kilise aracılığıyla çalışmak üzere başka ailelerin yanına yıllar boyunca yerleştirildi.

AMAÇ KÖLE SİSTEMİ

Buradaki temel amaç İsviçre'nin tarımsal alanda geri kalan ekonomisini canlandırmak ve en temelde iş gücünü ucuz hale getirmekti. Böylece yoksul ailelerin çocukları ailelerinden zorla kopartılıp hatta açık artırma ile satılarak tarlalarda köle olarak çalıştırıldı.

"ÇIPLAK AYAKLI ÇOCUKLAR" TİCARİ MAL GİBİ SATILDI

Verdingkinder (çıplak ayaklı çocuklar) olarak bilinen bu çocuklar pazarlarda zengin çiftlik sahiplerine satılarak adeta bir ticari mal haline getirildi. Küçücük yaşta köle yaşamına mahkum edilen bu bedenler, psikolojik ve fiziksel şiddete de maruz kalıyordu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Avrupa’nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru! KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE AVRUPA'NIN KİRLİ TARİHİNİ ORTAYA ÇIKARAN SORU!

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