Kim Milyoner Olmak İster’de Avrupa’nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru! Herkes o ülkeye hayran ama tarihi bambaşka! Açık artırma ile çocuk ticareti...

SÖZDE MEDENİ AVRUPA

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun doğru yanıtı İsviçre'ydi.