21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A Haber gerilimin tırmandığı Ukrayna'da | Sınırda tansiyon yüksek! Bölgede neler oluyor?

A Haber gerilimin tırmandığı Ukrayna'da | Sınırda tansiyon yüksek! Bölgede neler oluyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
A Haber gerilimin tırmandığı Ukrayna’da | Sınırda tansiyon yüksek! Bölgede neler oluyor?

Dünya diken üstünde Rusya ve Ukrayna sınırında olan biteni seyrediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürerken AB’den farklı tepkiler geliyor. Türkiye ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde arabulucu rolünden savaş ikliminden uzak ve barış adımları atılması için uğraş veriyor. Peki Rusya Ukrayna'yı işgale mi hazırlanıyor, bölgede neler yaşanıyor? Rusya-Ukrayna sınırında ne oluyor? A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Mariupol kentinden son durumu aktardı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Dünya pandemi sonrası bozulan arz tederik zinciri ve enerji kriziyle mücadele ederken gözler Rusya ve Ukrayna sınırına çevrildi. Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yerleştirmesi bomba etkisi yaratırken AB ve ABD'den gelen açıklamalar iç açıcı değil. Türkiye ise savaşa karşı Rusya ve Ukrayna'yı masaya çekmenin mücadelesini veriyor.

A Haber ekipleri de tansiyonun yükseldiği Ukrayna sınırına gitti. Emine Kavasoğlu Ukrayna'dan canlı yayında şunları aktardı:

"Mariupol kenti çok önemli bir nokta. Rusya sınırına en yakın kentlerden biri. Burası tampon bölge olarak geçiyor ve sıkı güvenlik önlemleri var.

Kentin sokaklarında çok fazla insan görmek mümkün değil. Bölgede birkaç kilometre arayla askeri kontrol noktaları var. Bu askeri kontrol noktaların hepsinde siperler kazılmış durumda.

Bölgede görev yapan askerlerin gözleri sınırda elleri tetikte görev yapıyorlar. Mariupol özellikle Donbass bölgesinin önemli noktalarından bir tanesi. Burası aslında Donetks'e bağlı ve Rusya sınırına en yakın nokta.

Donekts ve Lugas bölgesi şu anda ayrılıkçıların kontrolünde. Hatırlanacağı üzere bölgede tansiyon 2013 yılında artmaya başladı. Ülkede yaşanan olaylarda yaklaşık olarak 15 bin kişi hayatını kaybetti.

Donbass bölgesinde 130 bin Rus askerinin yığınak ve sığınak yaptığını söyleyebiliriz. Rusya-Ukrayna sınırında 35 bin ayrılıkçı güç 3 bin Rus askeri tarafından destekleniyor. Bölge Avrupa'nın en büyük 4. maden bölgesi.

Ukrayna'nın yüzde 5'ini nüfusun ise yüzde 10'unu oluşturmasına rağmen ihracatın en çok yapıldığı bölge. Son olarak ABD'nin 'Rusya'nın Ukrayna'ya her an bir saldırı düzenleyeceğini' açıklamasının ardında gözler tekrar bölgeye çevrildi.

Rusya'nın bölgeye asker yığmasının altında Ukrayna'nın Avrupa ve NATO ile yakın ilişkiler kurması Rusya'yı rahatsız etti. Rusya, NATO'nun kendi bölgesine doğru yayılmasını istemiyor. NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığının altı çiziliyor."

A Haber gerilimin tırmandığı Ukrayna’da! A HABER GERİLİMİN TIRMANDIĞI UKRAYNA'DA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna’ya gidiyor ABD SİLAHLARI BALTIK ÜZERİNDEN UKRAYNA'YA GİDİYOR
Rusya-Ukrayna hattında gerilim tavan! Bundan sonra ne olacak? Türkiye’nin rolü önemli RUSYA-UKRAYNA HATTINDA GERİLİM TAVAN! BUNDAN SONRA NE OLACAK? TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİ
AB’den Rusya’ya savaş tehdidi! AB'DEN RUSYA'YA SAVAŞ TEHDİDİ!
Krizin tarafları İstanbul’da mı görüşecek? KRİZİN TARAFLARI İSTANBUL'DA MI GÖRÜŞECEK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA