A Haber gerilimin tırmandığı Ukrayna'da | Sınırda tansiyon yüksek! Bölgede neler oluyor?
Dünya diken üstünde Rusya ve Ukrayna sınırında olan biteni seyrediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürerken AB’den farklı tepkiler geliyor. Türkiye ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde arabulucu rolünden savaş ikliminden uzak ve barış adımları atılması için uğraş veriyor. Peki Rusya Ukrayna'yı işgale mi hazırlanıyor, bölgede neler yaşanıyor? Rusya-Ukrayna sınırında ne oluyor? A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Mariupol kentinden son durumu aktardı.
Dünya pandemi sonrası bozulan arz tederik zinciri ve enerji kriziyle mücadele ederken gözler Rusya ve Ukrayna sınırına çevrildi. Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yerleştirmesi bomba etkisi yaratırken AB ve ABD'den gelen açıklamalar iç açıcı değil. Türkiye ise savaşa karşı Rusya ve Ukrayna'yı masaya çekmenin mücadelesini veriyor.
A Haber ekipleri de tansiyonun yükseldiği Ukrayna sınırına gitti. Emine Kavasoğlu Ukrayna'dan canlı yayında şunları aktardı:
"Mariupol kenti çok önemli bir nokta. Rusya sınırına en yakın kentlerden biri. Burası tampon bölge olarak geçiyor ve sıkı güvenlik önlemleri var.
Kentin sokaklarında çok fazla insan görmek mümkün değil. Bölgede birkaç kilometre arayla askeri kontrol noktaları var. Bu askeri kontrol noktaların hepsinde siperler kazılmış durumda.
Ukrayna'nın yüzde 5'ini nüfusun ise yüzde 10'unu oluşturmasına rağmen ihracatın en çok yapıldığı bölge. Son olarak ABD'nin 'Rusya'nın Ukrayna'ya her an bir saldırı düzenleyeceğini' açıklamasının ardında gözler tekrar bölgeye çevrildi.
Rusya'nın bölgeye asker yığmasının altında Ukrayna'nın Avrupa ve NATO ile yakın ilişkiler kurması Rusya'yı rahatsız etti. Rusya, NATO'nun kendi bölgesine doğru yayılmasını istemiyor. NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığının altı çiziliyor."
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