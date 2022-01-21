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Dünyanın gözü Donbass'ta! ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna'ya gidiyor

NATO ve ABD'nin de dahil olduğu Rusya-Ukrayna arasındaki kriz hakkında dünya basınını sallayan bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapması ABD'yi harekete geçirdiği belirtildi. ABD'nin Baltık ülkelerine ABD silahlarını Ukrayna'ya gönderme izni verdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 10:45
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Dünyanın gözü Donbass’ta! ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna’ya gidiyor

ABD yönetiminin, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

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Dünyanın gözü Donbass’ta! ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna’ya gidiyor

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi.

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Dünyanın gözü Donbass’ta! ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna’ya gidiyor

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü.

Öte yandan, gazeteye konuşan yetkili, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Mi-17 tipi nakliye helikopterlerinin satışını onayladığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

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Dünyanın gözü Donbass’ta! ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna’ya gidiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.

Bölgede gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'i ziyaret etmiş ve Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.

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Dünyanın gözü Donbass’ta! ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna’ya gidiyor

ABD, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar getireceği uyarısında bulunuyor.

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta Ukrayna sınırındaki gerilim olmak üzere bölge güvenliğini konuşmak üzere bugün Cenevre'de bir araya gelecek.