21 Ocak 2022, Cuma
Dünyanın gözü Donbass'ta! ABD silahları Baltık üzerinden Ukrayna'ya gidiyor
NATO ve ABD'nin de dahil olduğu Rusya-Ukrayna arasındaki kriz hakkında dünya basınını sallayan bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapması ABD'yi harekete geçirdiği belirtildi. ABD'nin Baltık ülkelerine ABD silahlarını Ukrayna'ya gönderme izni verdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 21.01.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 10:45
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