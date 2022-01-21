A Haber Rusya-Ukrayna sınırında! Rusya işgale mi hazırlanıyor?
Rusya'dan tansiyonun yükseldiği Ukrayna sınırına S-400 hamlesi geldi. Belarus'a iki S-400 gönderdi, 12 SU-35 savaş uçağı da gönderecek. Dünya diken üstünde bölgedeki gelişmeleri takip ederken Cenevre'de kritik "ABD-Rusya" görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan da Ukrayna’ya gidecek ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelecek. Peki Rusya Ukrayna'yı işgale mi hazırlanıyor, bölgede neler yaşanıyor? Sıcak bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu aktardı.
Sınır hattında bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu şunları aktardı:
"Bölgede adeta fırtına öncesi sessizlik var. Bizler Pavlovil'e geldik. Buranın bir kısmı ayrılıkçıların elinde bir kısmı Ukrayna kontrolünde. İki bölgeyi aradan geçen bir nehir belirliyor ve karşı taraf ayrılıkçılarında kontrolünde.
Pavlovil köyü tamamen boşaltılmış durumda. Köyde devriye gezen askerler dışında hiç kimse yok. Köy Rusya ve Ukrayna sınırına en uç köylerden bir tanesi. Burası hayalet bir köyü andırıyor. Tansiyon yüksek ve sinirler gergin.
Bu Türkiye saati ile 12'de Rusya ve ABD arasında bir görüşme yapılacak. Rusya'nın istekleri bu noktada çok önemli. Rusya kesinlikle eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya üye olmamasını istiyor. Bunun yanında birtakım güvenlik tedbirleri talep ediyor.
Askeri kontrol noktalarında güvenlik gerekçesiyle kamera ile çekim yapılmasına izin verilmiyor. Bölgede kısa mesafelerle pek çok askeri kontrol noktası var.
Sınırda hareketlilik devam ediyor. Rus Komünist Partisi bugün Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması için bir teklif sunuldu.
Eğer bu öneri Duma'da kabul edilirse öneri Rusya lideri Putin'e sunulacak. Eğer buna onay çıkacak olursa tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan edecek. Eğer bir savaş çıkarsa da Rusya ile beraber hareket edecekler.
Rusya'nın bölgeye sevkiyatları bir süredir devam ediyor. Bölgede 130 binden fazla Rus askerinin olduğu bilgisine sahibiz. Bu bilgi CIA raporlarında da vardı bunun yanında 30 bin askerin daha bölgeye sevk edileceği bilgisi var.
Donbass sorunu artık Rusya ve Ukrayna arasında bir sorun olmaktan çıktı ve uluslararası bir soruna dönüştü. Sorunun bu hale gelmesinde ise Rusya'nın eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bölge madencilik açısından stratejik bir öneme sahip ve Rusya silah yapımı noktasında burandan faydalanıyor."
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