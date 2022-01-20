Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç A Haber’de anlattı: Firmalar kardan çok faiz ödedi
Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç, 2009-2020 yıllarını muhteva eden 860 bin firmadan alınan verilerle Türkiye’de kar-faiz karşılaştırmasını gösteren tabloyu A Haber’de değerlendirdi. Firmaların kardan çok faiz ödediğini belirten Dinç, çarpıcı verileri anlattı.
Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç'in açıklamaları şu şekilde:
2009-2020 periyodunda firmaların yıllık bazda katlandığı finansman giderleri ve toplam net karlarını ifade eden bir tablo. Bu finansman giderinin büyük kısmı banka kredilerine verilen faiz giderleridir. B ir kısmı da vadeli satışların vade farkları burada kaydedilir ama bunların tutarı daha düşük. Yani önemli bölümü bankalara ödenen faizlerden oluşur.
FİRMALAR KARDAN ÇOK FAİZ ÖDEDİ
Grafik şunu gösteriyor; Sadece 3 yıl için karlar faiz seviyesinin daha üzerinde. Bu senelerde 2009-10 ve 2012 yılları. Geri kalan yıllarda mesela 2011'de toplam 25 lira kar eden işletmeler 60 milyar lira faiz gideri, finansman giderine katlanmışlar. Devam eden yıllarda 2012'den sonraki yıllarda sürekli bu açı büyüyor. Son yıla baktığımızda toplam firmaların karı 221 milyar lira, 401 milyar lira finansman giderleri var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? KPSS başvuruları 2022 tarihi...
- BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı mı 2022?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? MSB tarih açıklaması...
- İlkokul, ortaokul, lise karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? Karne töreni saat kaçta yapılır?
- EYT'li için adımlar peş peşe sıralandı! 5'li çözüm masada! Kapsamın belirlenmesi, maliyet hesabı, emeklilik şartlarının tespiti...
- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, kim öldürdü? Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrıldı mı? Oyuncu Zafer Ergin...
- 6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...
- STSL güncel puan durumu: 20 Ocak Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu son durum!
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? ÖSYM son durum!
- 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? AGİ açıklaması...
- Beklenen açıklama: Emekli zam farkları ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur zammı ne zaman ödenecek?
- Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?