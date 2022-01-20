Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç A Haber’de anlattı: Firmalar kardan çok faiz ödedi

FİRMALAR KARDAN ÇOK FAİZ ÖDEDİ

Grafik şunu gösteriyor; Sadece 3 yıl için karlar faiz seviyesinin daha üzerinde. Bu senelerde 2009-10 ve 2012 yılları. Geri kalan yıllarda mesela 2011'de toplam 25 lira kar eden işletmeler 60 milyar lira faiz gideri, finansman giderine katlanmışlar. Devam eden yıllarda 2012'den sonraki yıllarda sürekli bu açı büyüyor. Son yıla baktığımızda toplam firmaların karı 221 milyar lira, 401 milyar lira finansman giderleri var.