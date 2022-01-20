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Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç A Haber’de anlattı: Firmalar kardan çok faiz ödedi

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç A Haber’de anlattı: Firmalar kardan çok faiz ödedi

Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç, 2009-2020 yıllarını muhteva eden 860 bin firmadan alınan verilerle Türkiye’de kar-faiz karşılaştırmasını gösteren tabloyu A Haber’de değerlendirdi. Firmaların kardan çok faiz ödediğini belirten Dinç, çarpıcı verileri anlattı.

Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç'in açıklamaları şu şekilde:

2009-2020 periyodunda firmaların yıllık bazda katlandığı finansman giderleri ve toplam net karlarını ifade eden bir tablo. Bu finansman giderinin büyük kısmı banka kredilerine verilen faiz giderleridir. B ir kısmı da vadeli satışların vade farkları burada kaydedilir ama bunların tutarı daha düşük. Yani önemli bölümü bankalara ödenen faizlerden oluşur.

FİRMALAR KARDAN ÇOK FAİZ ÖDEDİ

Grafik şunu gösteriyor; Sadece 3 yıl için karlar faiz seviyesinin daha üzerinde. Bu senelerde 2009-10 ve 2012 yılları. Geri kalan yıllarda mesela 2011'de toplam 25 lira kar eden işletmeler 60 milyar lira faiz gideri, finansman giderine katlanmışlar. Devam eden yıllarda 2012'den sonraki yıllarda sürekli bu açı büyüyor. Son yıla baktığımızda toplam firmaların karı 221 milyar lira, 401 milyar lira finansman giderleri var.

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