CHP’de iktidar savaşları! Millet İttifakı’nda ibre kimden yana? Çarpıcı değerlendirme: Kılıçdaroğlu muhalefeti dizayn etmek isterken partisinin kontrolünü kaybetti

CHP HDP'li Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğraflarına neden sessiz? Teröristle fotoğrafa muhalefet neden somut tepki göstermiyor? CHP neden kınayamıyor? AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey:

"MİLLETİMİZ HER DEFASINDA SANDIĞA GÖMÜYOR"

Onlar sürekli gidiyorsunuz diye tutturmuşlar fakat en büyük sorunları gelemiyor olmaları. Yıllardır sürekli bizimle mücadele ediyorlar fakat her defasında Kılıçdaroğlu'nu milletimiz sandığa gömüyor.