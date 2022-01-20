CHP'de iktidar savaşları! Millet İttifakı'nda ibre kimden yana? Çarpıcı değerlendirme: Kılıçdaroğlu muhalefeti dizayn etmek isterken partisinin kontrolünü kaybetti
Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 2023 seçim planları farklı mı? CHP'de kim, hangi ismin aday olmasını istiyor? AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Gazeteci Murat Özer, A Haber'de konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP erken seçim çığırtkanlığını sürdürüyor. Peki nedeni ne? Daha adayları bile belli değilken muhalefetin çağrısı gerçekçi mi? Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor?
Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 2023 seçim planları farklı mı? CHP'de kim, hangi ismin aday olmasını istiyor? Parti içi çekişme adaylık sürecini kitliyor mu? Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nu karşısına alır mı?
CHP HDP'li Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğraflarına neden sessiz? Teröristle fotoğrafa muhalefet neden somut tepki göstermiyor? CHP neden kınayamıyor? AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey:
"MİLLETİMİZ HER DEFASINDA SANDIĞA GÖMÜYOR"
Onlar sürekli gidiyorsunuz diye tutturmuşlar fakat en büyük sorunları gelemiyor olmaları. Yıllardır sürekli bizimle mücadele ediyorlar fakat her defasında Kılıçdaroğlu'nu milletimiz sandığa gömüyor.
"ORTADA YOKSUNUZ"
Sürekli geleceklerini söylüyorlar. Meclis'te de biz zaman zaman CHP'li milletvekillerinin ifadelerine maruz kalıyoruz. Gidiyorsunuz diye söylüyorlar. Biz de onlara diyoruz ki 2002'den beri gelmeye çalışıyorsunuz ama ortada yoksunuz. Her seçimde yeniliyorsunuz, sürekli yeniliyorsunuz yine yenileceksiniz. Bu kadar büyük laf etmeyin. Kullandığınız cümlelere dikkat edin.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM?
Biz de merak ediyoruz. Bizim adayımız belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik duruyor Allah'ın izniyle. Ama onların ciddi anlamda aday krizi var ve bu kriz uzun zamandır kendi içlerinde tartışılıyor. Bir taraftan belediye başkanları aday olacak deniliyor bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak deniliyor. Belediye başkanları arasında da ayrı rekabet var. Sayın Meral Akşener pek açıklamıyor ama belli ki gönlünde o da aday olmak istiyor.
"BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYORLAR"
Böyle bir rekabet durumunda elbette birbirlerinden çekiniyorlar. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Böyle bir yapıyı millet nasıl kabul edecek. Daha liderinizi bile belirleyemiyorsunuz. Bunlar sadece AK Parti'nin adayından çekinmiyorlar kendi içlerindeki adaylardan da çekiniyorlar.
MİLLET İTTİFAKI'NDAN SES YOK!
Asıl soru Millet İttifakı'nda HDP ne olacak? HDP ile ilgili kamuoyunda çok ciddi soru işaretleri var. En son milletvekilinin dağda fotoğrafları çıktı. Bunu millet gördü. Bir taraftan hiç buna ses çıkarmayan Millet İttifakı'nın partileri var. HDP de şunu söylüyor siz bizi görmezden gelerek, bizimle ilgili açıklama yapmayarak, bizimle birlikte yol yürüdüğünüzü gizleyerek gidebileceğiniz bir yer yok. Biz Millet İttifakı'nın tam göbeğindeyiz, alınacak kararların içerisinde varız. Biz de bu konuda önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde pay almak istiyoruz diyorlar. Nasıl olacak bu iş?
CHP'DE İKTİDAR SAVAŞLARI
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı: CHP içindeki aslında ittifakın adayı olma yarışı gibi görünüp CHP içerisindeki durumu aslında şu 3 başlıkta değerlendirmekte fayda var. CHP içi iktidar savaşı var. 2 aynı şekilde bir cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci var. Ve bir de Millet İttifakı'nın oluşturulmasıyla ilgili bir süreç var. Oraya kim giriyor, ne kadar, nerede konumlanıyor gibi böyle süreçler var.
"MUHALEFETİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIRKEN PARTİSİNİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ"
Kemal bey bu 3 süreci de bir araya yürütmeye çalışıyor ama kendisinin bir ifadesi vardı bir süre önce dedi ki CHP'yi yönetmek ülkeyi yönetmekten daha zordur diye. Bu yüzden de başta kendi partisinden çok tepki gördü. Kendisi bir taraftan da muhalefeti dizayn etmeye çalışırken açıkçası kendi partisinin kontrolünü yitirmek üzere. Bu tartışmada aslında Kılıçdaroğlu sonrası dönemle ilgili bir yarışa oradaki bir konumlanmaya yönelik bir süreç olarak ele alabiliriz.
KULİSLERDE ÇOK NET KONUŞTURULUYOR
Ekrem İmamoğlu yakın çevresine dillendiriyor kendisinin aday yapılmaması durumunda 100 bin imzayı toplayıp cumhurbaşkanlığına aday olma noktasında son derece kararlı. Kulislerde bu çok net konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU – İMAMOĞLU YARIŞI MI BAŞLADI?
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: CHP içerisinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun arasındaki liderlik ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasındaki yarışma artık kendilerine ait tırnak içindeki medya içerisinde bile tartışılır karşılıklı suçlamalar noktasına kadar taşınmış vaziyette. Bu tartışmanın her iki şahıs arasında hangi boyutlara geldiğini de görmekteyiz.
İmamoğlu'nun üslubu kullandığı kelimeler 'aklını alırım' kelimesine varacak kadar sertleşmekte Kılıçdaroğlu'nun da uzun bir müddettir kullandığı üsluptaki sertleşmeyi de ben liderlik yarışındaki olayda lider benim tartışmasının bir ürünü olarak görmekteyim.
MİLLET İTTİFAKI'NDA İBRE KİMDEN YANA?
Ayrıca Meral Akşener de aslında bu yarıştan başbakanlığı tercih ederim şeklinde çekilmiş gibi görünmesine rağmen henüz çekildiğine inanmıyorum. O da kullandığı üslup ve izlediği politikayla da bu yarışın içerisinde var olduğunu göstermektedir.
Sessiz ve derinden giden iki aday daha var olduğunu görmekteyim bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş diğeri CHP Milletvekili İlhan Kesici.
BÜYÜK BİR KRİZ YAŞANIYOR
Gazeteci Murat Özer: CHP içerisinde son derece büyük bir kriz yaşandığı çok net görülen bir şey. İstanbul'daki ekipler birbirine girmiş durumda. İBB'nin anahtarını gidip birlikte teslim aldıkları Canan Kaftancıoğlu ile ekibiyle Ekrem İmamoğlu'nun ekibi arasında kriz yaşandığı çok net. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında da bir kriz yaşandığı aşikar.
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