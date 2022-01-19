Kar kalınlığı 50 santimetre! TIR’lar yan döndü askeri vinçler devrede! A Haber muhabirleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerden aktardı

TIR'LARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Özellikle Bolu Tüneli'nde geçtikten sonra büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Kısa bir süre önce oradaki sorun çözüldü ancak şu an itibariyle bulunmuş olduğumuz nokta D-100 Karayolu yani eski otoyoldan bahsetmekteyiz, bu bölgede TIR'ların ilerlemesine izin verilmiyor. Birçok TIR bu noktada park yapmış durumda. Kar kalınlığı artık 1 metre diyebiliriz, trafik ekiplerinin çalışması büyük bir yoğunlukla devam ediyor.

KARAYOLLARI SON DURUMU PAYLAŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Tüneli'nde ulaşımın her iki yönde kontrollü olarak sağlandığını, bölgede yoğun kar yağışının 24.00'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ile mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.