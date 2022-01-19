Kar kalınlığı 50 santimetre! TIR'lar yan döndü askeri vinçler devrede! A Haber muhabirleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerden aktardı
Yurt genelinde artan kar yağışı şiddetini artırırken, çok sayıda ilde karayolu ulaşımında sıkıntı yaşanıyor. Gaziantep'te kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, Nurdağı ilçesindeki yolda TIR'ların buzlanma nedeniyle yan döndüğü ve askeri vinçlerin olay yerinde çalıştığı belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'teki son durumu aktarırken, Barış Türel ise Malatya'da belediyenin yol temizleme çalışmalarına katılarak bölgedeki son durumu paylaştı. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ise Bolu'da TIR geçişlerine izin verilmediğini ifade etti. İşte bölgede son durum...
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'te yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda yapılan açma çalışmalarının yapıldığı bölgeden son gelişmeleri aktardı.
KAR KALINLIĞI 50 CM
Nurdağı ilçesinde 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğunun altını çizen Geçgel, bölgede bazı TIR kazalarının da yaşandığını söyledi. Ayrıca bölgede Kızılay ekiplerinin yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıttığını belirten Geçgel, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını söyledi.
TIR'LAR YOLDA YAN DÖNDÜ
Yolda bazı TIR'ların yan döndüğünü ve yolda yoğun buzlanmanın olduğunu söyleyen Geçgel, askeri vinçlerin TIR'ların yoldan kaldırılması için çalıştığını söyledi.
A HABER EKİPLERLE BİRLİKTE
A Haber Muhabiri Barış Türel Malatya'da karla kapanan yolları açmak için çalışan belediye ekiplerinin çalışmalarına katıldı. Diyaliz hastası bir vatandaşın Yeşilyurt Belediyesi'nden yolların açılması için yardım istemesinin ardından belediye ekipleri olay yerine geldi ve yol açıldı.
BOLU'DA SON DURUM
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun bölgeden bildirdikleri şu şekilde:
Anadolu Otoyolu'nda geride bırakmış olduğumuz saatlerde takribi 3 saate yakın bir trafik yoğunluğu oluştu.
TIR'LARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Özellikle Bolu Tüneli'nde geçtikten sonra büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Kısa bir süre önce oradaki sorun çözüldü ancak şu an itibariyle bulunmuş olduğumuz nokta D-100 Karayolu yani eski otoyoldan bahsetmekteyiz, bu bölgede TIR'ların ilerlemesine izin verilmiyor. Birçok TIR bu noktada park yapmış durumda. Kar kalınlığı artık 1 metre diyebiliriz, trafik ekiplerinin çalışması büyük bir yoğunlukla devam ediyor.
KARAYOLLARI SON DURUMU PAYLAŞTI
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Tüneli'nde ulaşımın her iki yönde kontrollü olarak sağlandığını, bölgede yoğun kar yağışının 24.00'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ile mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.
Açıklamada, bugün 19.00 itibarıyla Ankara-İstanbul Otoyolu'nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesinin sürdürüldüğü belirtildi.
Bolu Tüneli'nde ulaşımın her iki yönde kontrollü olarak sağlandığı, bölgede yoğun karın 24.00'e kadar sürmesinin beklendiği kaydedilerek, güncel şu bilgiler paylaşıldı:
"Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesimi her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Bingöl-Diyarbakır yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Kemaliye yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Van yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Van-Gürpınar yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Muş-Tatvan yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Muş yolu ulaşıma kapatılmıştır. Şırnak-Eruh yolu ulaşıma kapatılmıştır. Hakkari-Şırnak yolu Çığlı-Ortaköy arası ulaşıma kapatılmıştır. Van-Ağrı Doğubayazıt yolu Tendürek geçişi 17.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır."
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