TL mevduatta tarihi rekor! Döviz hesapları çözülüyor 1 ayda 5 milyar dolar TL’ye döndü

Bugün itibariyle 163 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Dövizle ve altınla ilgili adımlar atıldı. Bu sadece tüzel kişilere özeldi şimdi şirketlere de açıldı. 3-6-9 ay vadelerle kar payına koyup paranızı TL'de tutup döviz ya da altında tutmuş gibi kaybınız olmadan hareket ediyorsunuz. Kayıp varsa devlet ödeme yapıyor.