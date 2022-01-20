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TL mevduatta tarihi rekor! Döviz hesapları çözülüyor 1 ayda 5 milyar dolar TL’ye döndü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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TL mevduatta tarihi rekor! Döviz hesapları çözülüyor 1 ayda 5 milyar dolar TL’ye döndü

Türkiye yeni ekonomi modelinde yoluna kararlı adımlarla ilerliyor ve bu yönde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için de yeni planlar yapılıyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabına 163 milyar TL yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da bu yönde destek beklediklerini dün yapılan Kabine toplantısında açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısında sonra TL mevduatı konusunda vatandaşlardan destek beklendiğini açıkladı. Son 1 ay içerisinde 5 milyar dolar TL'ye döndü. TL mevduatları ise 2 trilyona dayandı. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle:

"TL Korumalı Mevduat'a geçiş inanılmaz şekilde hızlı ilerliyor. 20 Aralık'ta tarihi bir gece yaşadık sonrasında kurda inanılmaz bir düşüş oldu. Hemen çıkartılan TL Korumalı Mevduat Hesabı ürününe vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Bugün itibariyle 163 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Dövizle ve altınla ilgili adımlar atıldı. Bu sadece tüzel kişilere özeldi şimdi şirketlere de açıldı. 3-6-9 ay vadelerle kar payına koyup paranızı TL'de tutup döviz ya da altında tutmuş gibi kaybınız olmadan hareket ediyorsunuz. Kayıp varsa devlet ödeme yapıyor.

20 Aralık'taki tarihi geceden sonra döviz hesaplarında bir çözülme oldu. 1 ay içerisinde 5 milyar doları geçen bir bozdurma söz konusu. 256 milyar dolar hesaplarda para var. Burada rakamlar hal fazla. Bizim bu dolarizasyondan kurtulmamız lazım.

Dolar bir yatırım aracı değil. Zaten son zamanlardaki oynaklıkları dikkate almazsanız yani reel olarak baktığınız zaman enflasyon karşısında kazanmıyorlar.

MEVUDAT 2 TRİLYONA DAYANDI

Tarih TL mevduat (Milyar TL) Döviz mevduat (Milyon $)

21 Aralık 1.831 261.029

31 Aralık 1.880 259.388

3 Ocak 1.878 258.445

4 Ocak 1.877 257.545

5 Ocak 1.898 257.836

6 Ocak 1.908 257.468

7 Ocak 1.909 256.532

10 Ocak 1.922 255.915

11 Ocak 1.933 256.170

12 Ocak 1.942 256.395

13 Ocak 1.980 257.210

14 Ocak 1.987 256.646

Tarihi rekor! İşte 1 aylık rakamlar TARİHİ REKOR! İŞTE O RAKAMLAR
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