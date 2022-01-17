Son dakika: HDP’den terör organizasyonu gibi kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan’a övgüler yağdırıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

HDP Batman İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri asıldı, methiyeler düzüldü. Başkan Erdoğan'a yönelik alçak ifadeler kullanılan kongrede teröristlere de saygı duruşunda bulunuldu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör soruşturmasına konu olacak olayların yaşandığı kongrede, Millet İttifakı ile ilgili de mesaj verdi. Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz." ifadelerini kullandı.