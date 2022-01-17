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Son dakika: HDP'den terör organizasyonu gibi kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: HDP’den terör organizasyonu gibi kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan’a övgüler yağdırıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

Son dakika haberine göre HDP Batman 4. Olağan İl Kongresi'nde skandal görüntüler ortaya çıktı. Terör organizasyonunu andıran kongrede terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri yer aldı, övgüler yağdırıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı kongrede Başkan Erdoğan ise skandal ifadeler ile hedef alındı. Millet İttifakı'na mesaj veren Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın." dedi.

HDP Batman İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri asıldı, methiyeler düzüldü. Başkan Erdoğan'a yönelik alçak ifadeler kullanılan kongrede teröristlere de saygı duruşunda bulunuldu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör soruşturmasına konu olacak olayların yaşandığı kongrede, Millet İttifakı ile ilgili de mesaj verdi. Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

TSK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
HDP Batman 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı kongrede yine teröre destek görüntüleri yaşandı. Skandalların ardı arkasının kesilmediği kongre TSK tarafından öldürülmüş teröristler için saygı duruşu ile başladı.

Daha sonra ise bir kişinin, "Anıları mücadelemizde yaşayacak." şeklinde mikrofondan anons yaptığı duyuldu.

TERÖRİST BAŞI ABDULLAH ÖCALAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRILDI
Kongrede video görüntleri yayınlandı. Hazırlanan videoda teröristlerin yanı sıra terörist başı Abdullah Öcalan'ın da görüntüleri ekrana verildi. Salondakiler tarafından, "Biji Serok Apo" şeklinde slogan atıldığı görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Terör örgütünün yasadışı organizasyonlarını andıan görüntülerin ortaya çıktığı kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açıkça hedef alındı. Bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler düzülen kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ise alçakça sloganlar atıldı. Buldan'ın sloganlara müdahale etmemesi dikkat çekti.

SKANDAL KONGREDE MİLLET İTTİFAKI MESAJI
Batman 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapan Pervin Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz." dedi.

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