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HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye mesaj mı? Adayları kim ve yönetimleri nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye mesaj mı? Adayları kim ve yönetimleri nasıl olacak?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “Ortaklarımızla yönetimde olacağız” sözleri Millet İttifakı’na mesaj olarak algılanırken aday olmak için mücadele eden Kemal Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’den yeşil ışık yanmıyor. Öte yandan güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplantı yapmak isteyen CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin oturma düzeni çekişmesi gündeme oturdu. Peki Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? HDP ittifaka ne mesaj verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş'in açıklamaları:

"Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı Türkiye'de siyasetin önemli gündem maddelerinden biri. Muhalefet çevreleri sanki anlaşmışlar gibi 2023 seçimlerine yönelik olarak önlerinde bir yol haritası varmış gibi davranıyorlar ama seçime yaklaştıkça Millet İttifakı'nda aslında durumun farklı olduğu ortaya çıkıyor.

Hem liderler arasında, hem de partilerin kendi iç elitleri arasında ve belediye başkanlarına kadar farklı aktörlerin içinde olduğu büyük çekişmelerin olduğu bir sürecin yaşanacağını söylemiştik. Parlamenter sistem için toplantı yapacaklar ama masanın neresine kimin oturacağı meselesi tartışma yaratıyor.

Masanın etrafına nasıl oturamayacağını belirleyemeyen bir ittifak Türkiye'yi nasıl yönetecek? Millet İttifakı'nın 2023'e giden yolda anlaştıkları bir şey yok. Erken seçim ve parlamenter sistem tartışmalarıyla bugüne kadar geldiler ama bu süreçte çok önemli yanlışlar yaptılar.

İttifaklar uğruna partiler feda edildi. Bu sadece CHP için değil. İdeoloji kimliklerini perdelerdiler. 2023'e kadar bunu ertelemeye çalıştılar. Tabiri caizse bir kimliksizlik ortaya çıktı."

Millet İttifakı'na öneride bulunmak isteyen Prof. Dr. Zakir Avşar şunları söyledi:

"Oturma düzeni için şunu yapabilirler 5'er dakika oturup oturup kalksınlar. Hiç değilse hepsi birden oturmuş olur ve belki uzlaşma yolunu bulabilirler. Millet bu ittifakın adayını merak ediyor.

Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir ana muhalefet sorunu var. Bunun temelinde ise CHP'nin kendisini bu kadar HDP'ye ipoteklemesi var. Pervin Buldan da yönetim istemek noktasında haklı oluyor. Zaten CHP'nin milletvekilleri de HDP'nin sözcülerinin söyledikleri her şeyi tekrarlıyor. CHP'nin mesajları ile HDP'nin mesajları arasın çok fazla fark kalmadı.

İYİ Parti, CHP ve HDP ile çok fazla anılmamak için CHP'nin içerisinden birini çıkarmak istiyor. Burada da Ekrem İmamoğlu faktörü öne çıkıyor. İYİ Parti tabanında ne İmamoğlu'na ne de Kılıçdaroğlu'na bir ilgi var. Onlar da Meral Akşener'i istiyor."

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş'ın sözleri:

"Millet İttifakı en büyük zaafı milletin geleceği için bir siyasi çerçeve ortaya koyamayarak gösterdi. Siyasal anlamda tembelliklerinin olduğu gibi aslında perspektif koymamak gibi açmazları var.

Toplumun önüne bir alternatif koyamadıktan sonra temel misyonları olan 'Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek' olayına yöneldiler. Bunların ana motivasyonu bu. Ondan sonrası içinse bir cevapları yok."

Oturamayan muhafete öneri! OTURAMAYAN MUHAFETE ÖNERİ!
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