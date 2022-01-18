HDP’den CHP ve İYİ Parti’ye mesaj mı? Adayları kim ve yönetimleri nasıl olacak?

Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir ana muhalefet sorunu var. Bunun temelinde ise CHP'nin kendisini bu kadar HDP'ye ipoteklemesi var. Pervin Buldan da yönetim istemek noktasında haklı oluyor. Zaten CHP'nin milletvekilleri de HDP'nin sözcülerinin söyledikleri her şeyi tekrarlıyor. CHP'nin mesajları ile HDP'nin mesajları arasın çok fazla fark kalmadı.