Yunanistan, GKRY ve İsrail’e soğuk duş! ABD neden EastMed projesinden vazgeçti?

Eğer bu hat geçirilseydi siyasi ve ekonomik kazanımları İsrail, GKRY ve Yunanistan elde edecekti ama olmadı. Bu projenin ABD'den önce rafa kalkmasının temel sebebi derin deniz geçişi nedeniyle artan maliyetler. Proje için ödeyecekleri para doğal gazdan daha fazla olduğu için rantabl olmuyordu dolayısıyla burada çok zorlandılar.

ŞİFRE: 2 OCAK!

Bu proje için 2 Ocak 2020'de Atina'da İsrail, GKRY ve Yunanistan Başbakanları imza attılar. Ne tesadüftür ki 2 Ocak 2022'de Kazakistan'daki olayların başlangıcıdır. Diyeceksiniz ki nasıl hoca bir bağlantı kurdunuz? Bu işin kısaca bir geçmişine değinmek istiyorum. Aslında bu iş 2003'te başlamış bir meseledir. 2003 yılından itibaren GKRY bu bölgede Yunanistan'la birlikte, Türkiye'nin uluslararası deniz hukuku sözleşmesine göre kıta sahanlığını hiçe sayıp Meis Adası'nı esas alarak kendi kıtan sahanlıklarına göre bir proje getirmeye çalıştılar. Bu projenin geçtiği yer, Türkiye'nin deniz yetki alanlarının olduğu yerlerdir.