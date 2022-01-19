CHP içinde "adaylık rekabeti" mi? Parti içindeki ayrışmada kim kiminle?

Demek ki artık parti içinde sadece cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden değil ertelenen CHP kurultayı bize gösteriyor ki CHP genel başkanlığı üzerinden de bir parti içinde çatışmanın başladığını çok net ifade edebiliriz.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için yeter girdiğin bütün seçimleri kaybettin çekil demeye başlayacak çok yakın tarihte bunları yaşamaya başlayacağız. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na dönüp diyecek ki siz bana ne sundunuz hiçbir elle tutulur proje sunamadığınız için TUİK'in önünde MEB'in önünde kameraları alıp şov yapmak zorunda kaldım.

Biz bunları duyacağız. Kurultay ne için engellendi. Tamamen Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP içinde daha etken olmasını engellemeye yönelik."