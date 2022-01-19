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Kar yollarda geçit vermiyor! Kar ve tipi nedeniyle hangi yollarda aksamalar yaşanıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Kar yollarda geçit vermiyor! Kar ve tipi nedeniyle hangi yollarda aksamalar yaşanıyor?

Yurt genelinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Peki hangi yollar kapalı? Bu sorunun cevabını Ankara'da bulunan A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin verdi.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Bolu ve Gaziantep'te etkisini ciddi şekilde göstermiş ve bazı yollarda kapanmalar oldu. Karayolları ekipleri sadece sahada değil aynı zaman koordinasyon merkezinde Karla Mücadele ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde 24 saat esasına göre alarm durumundalar.

Türkiye'nin uzun yıllardan beri görmediği büyük bir kar yağışıyla karşı karşıya olduğunu altını çizen Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin, "Türkiye 8-10 yıldır böyle bir yağış olmadı. İstanbul-Boru hattında 80 santime kadar Gaziantep'te 60 santime kadar kar yağdı." dedi.

Metin Aytekin'in canlı yayında aktardıkları:

"Biz bu süreçte tüm devlet yolarını kapatmamaya gayret gösterdik. Ufak-tefek aksaklıklar olsa da tüm yollar açık durumda. Otoyollarımızda İstanbul -Ankara istikametinde Çaydurt-Gerede hattında TIR'lardan dolayı kuyruklanma oldu.

TIR'lar kara karşı tedbirli çıkmadıkları için makaslayarak yolu kapattı. Biz KGM olarak hem insan hem de makine kaynağımız her türlü mücadeleye yetecek durumda. 11 adet makine ve ekipmanımız ve 12 bin 600 personelimiz var. 446 merkezden kar mücadelesini yürütüyoruz.

6 bin 500 adet araç takip sistemiz, 750 adet kameralı aracımızla sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Araçların üzerindeki kameralarla karla mücadele canlı olarak takip ediliyor. Şu anda Gaziantep'te görevli arkadaşlar otoyollara bağlantı noktalarını açıyor.

Gaziantep'te yolda kalan araçlara akaryakıt ikmali yapıldı. AFAD koordinesinde yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Arkadaşlarımız 24 saat olacak şekilde mücadeleyi sürdürüyor."

Hangi yollarda aksamalar yaşanıyor? HANGİ YOLLARDA AKSAMALAR YAŞANIYOR?
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