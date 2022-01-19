Kar yollarda geçit vermiyor! Kar ve tipi nedeniyle hangi yollarda aksamalar yaşanıyor?

TIR'lar kara karşı tedbirli çıkmadıkları için makaslayarak yolu kapattı. Biz KGM olarak hem insan hem de makine kaynağımız her türlü mücadeleye yetecek durumda. 11 adet makine ve ekipmanımız ve 12 bin 600 personelimiz var. 446 merkezden kar mücadelesini yürütüyoruz.