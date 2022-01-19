İstanbul için hafta sonu kar uyarısı! Cumartesi ve Pazar günü kar yağışı bekleniyor! Uzman isimden kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Son dakika haberi... Marmara, Karadeniz, Ege'nin doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, kar için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu. İstanbul'da beklenen kar için AKOM'dan da uyarı geldi. AKOM'un açıklamasında, "Cuma akşamından geleceği, 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor" denildi.
Marmara, Karadeniz, Ege'nin doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, kar için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
YURUDUMUZU TERK EDECEK
Yaptığımız son değerlendirmelerde göre yağışlar iç ve doğu kesimlerinde hala devam ediyor. Perşembe günü için Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam ettikten sonra yurdumuzu terk edecek yağışlı hava.
YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA
Ancak Cuma günü yurdun Batı kesimler yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların Cuma gece saatlerinden itibaren soğumayla birlikte Cumartesi – Pazar – Pazartesi - Salı olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da Perşembe günü yağış beklentimiz yok. 9 dereceye kadar sıcaklık çıkacak. Cuma günü için kuvvetli sağanak bekliyoruz. Cuma gece saatlerinden sonra İstanbul'da soğumayla beraber Cumartesi ve Pazar günü kar yağışları göreceğiz. En yüksek sıcaklık 2 dereceyi geçemeyecek. Hafta sonundan sonra da -4 , -5 derecelere ulaşmasını bekliyoruz. Buzlanma ve don olayı görülebilir sabah saatlerinde.
ANKARA'YA DA KAR YAĞACAK
Ankara'da Perşembe günü yağışımız yok. Cuma günü zamanla kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Özellikle Ankara'da Cumartesi günü kar yağışı beklentimiz var. En yüksek 2 dereceyi geçemeyecek. Hafta sonundan sonra hava sıcaklığı -8, -9 derecelere kadar ulaşmasını bekliyoruz.
İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ
İzmir'de ise Cuma günü akşam saatlerinden itibaren özellikle yağışların sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Cumartesi de sağanak yağış var.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü: "Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19'a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor" şeklinde ifade etti.
"BU SEFERKİ KUVVETLİ OLACAK"
Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü: "Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz" açıklamasında bulundu.
"4-5 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"
Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü: "Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz" dedi.
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