İstanbul için hafta sonu kar uyarısı! Cumartesi ve Pazar günü kar yağışı bekleniyor! Uzman isimden kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

İşte o açıklamalardan satır başları;

YURUDUMUZU TERK EDECEK

Yaptığımız son değerlendirmelerde göre yağışlar iç ve doğu kesimlerinde hala devam ediyor. Perşembe günü için Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam ettikten sonra yurdumuzu terk edecek yağışlı hava.

YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA

Ancak Cuma günü yurdun Batı kesimler yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların Cuma gece saatlerinden itibaren soğumayla birlikte Cumartesi – Pazar – Pazartesi - Salı olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz.