Millet İttifakı’nda koltuk kavgası! Muhalefetin gündemi: Kim nerede oturacak?
Henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen Millet İttifakı’nda koltuk kavgası yaşanıyor. Yeni kurulan partilerin olası iktidarda bakanlık için nabız yoklaması krize neden oldu. Devreye liderler girdi. Ayrıntıları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her an aday olabileceği yönünde sinyaller veriyor. CHP yönetimi de Kılıçdaroğlu'nu biçilmiş kaftan olarak görüyor.
İYİ Parti'nin adaylık noktasında bir takım itirazları var. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'Kazanabilecek bir isimle yol çıkılmalı' diyerek aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına temkinli yaklaştıklarını ortaya koydu.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'de belediye başkanları toplantısı vardı. Bu toplantı da bu konu gündeme geldi ve belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini önerdiler. 'Meral Akşener aday olmalıdır' yönündeki çağrılarını yinelediler.
Bu arada parlamenter sistemle ilgili partiler içinde bir çalışma söz konusuydu. Önümüzdeki günlerde 6 partinin genel başkanı bir araya gelecek. Bir basın toplantısı yapılacak ancak burada oturma düzeni sorunu yaşanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu oturma düzeni için 'partilerin isimlerine göre alfabetik olsun' önerisinde bulundu. Öneri kabul görürse parti sıralaması CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi şeklinde olacak.
Başka bir öneri de ''oturma düzeni liderlerin yani yaşlarına göre olsun.'' Bu durumda Temel Karamollaoğlu birinci koltukta oturacak. Sıralama Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan ve Uysal şeklinde olacak.
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