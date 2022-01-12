HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi çıkan teröristin şehit ettiği askerin ailesi konuştu
HDP milletvekili Semra Güzel'le fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı teröristin 2 askerin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Saldırıda şehit olan kahraman askerlerden biri de jandarma er Mücahit Şimşek'ti. Şehidin babası, A Haber'e konuştu, HDP’li vekilin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.
Evladını hayatının baharında toprağa veren şehit babası, HDP'li Semra Güzel'den hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Şehit babası, "Bir Mücahit gittiyse bin Mücahit geldi. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan özellikle istiyorum. Bir an önce kanunlarını çıkarsınlar, idam edilmesini istiyorum." dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017 öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile ortaya çıkan fotoğrafları infiale neden oldu. Savcılık hemen harekete geçerek HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.
Ortaya çıkan o karelerin ardından terörist Volkan Bora ile ilgili önemli bilgilere de ulaşıldı. PKK''lı teröristin 2015 ve 2016 yıllarında 2 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.
O saldırılarda şehit olan kahraman askerlerden biri de Mücahit Şimşek'ti. Kahramanmaraş'ta yaşayan Şehidin babası A Haber mikrofonlarına "Ben bu milletvekilini lanetle kınıyorum. Derhal vekilliğinin düşürülüp idam edilmesini istiyorum. Onun gibi 60 tane milletvekili var. İYİ Parti'de buna dahil. CHP'nin içindeki bazı milletvekilleri dahil. Bunları duymak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Şehidin kardeşi Yusuf Şimşek ise HDP ile siyasi birliktelik yapan CHP ve İYİ Parti'nin ülke yönetiminde asla yer alamayacağını vurguladı.
Yusuf Şimşek, "Söz hakkına sahip olmaya çalışıyorlar. Bunlar CHP ve İYİ Parti'nin içerisinde de var, başka partilerin içerisinde de var tabi ki. Bunlar birlikte olsunlar, istedikleri kadar milletvekili olsunlar hiçbir zaman Türkiye'de söz sahibi olamayacaklar." dedi.
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