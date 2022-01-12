HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi çıkan teröristin şehit ettiği askerin ailesi konuştu

O saldırılarda şehit olan kahraman askerlerden biri de Mücahit Şimşek'ti. Kahramanmaraş'ta yaşayan Şehidin babası A Haber mikrofonlarına "Ben bu milletvekilini lanetle kınıyorum. Derhal vekilliğinin düşürülüp idam edilmesini istiyorum. Onun gibi 60 tane milletvekili var. İYİ Parti'de buna dahil. CHP'nin içindeki bazı milletvekilleri dahil. Bunları duymak istemiyorum." ifadelerini kullandı.